«Тут все мое — и васильки, и я, и тополя»: стартует второй сезон хита ТНТ

C 30 августа на ТНТ начинает выходить новый сезон ситкома «Патриот» — который, как утверждает телеканал, посмотрел каждый пятый житель страны. По-своему неудивительно: эта комедия о вернувшемся домой бойце спецназа, взявшемся научить окружающих, как родину любить, как раз показывает, что же такое Россия и какой она видится самым простым ее обитателям. «Лента.ру» рассказывает о том, чего ждать от возвращения хитового сериала.

Фото: Кадр из сериала «Патриот» Кадр из сериала «Патриот»

Миссия бывшего солдата, а ныне студента Академии ФСБ Сани Кучина понятна, но в своей амбициозности далеко не проста: вчерашний патриот с армейской выучкой хочет сделать свой родной провинциальный городок лучшим местом на Земле и перевоспитать каждого местного забулдыгу в соответствии со своими высокими идеалами. Если в первом сезоне Саня готовился к поступлению в Академию и должен был постоянно держать себя в руках, чтобы не запороть проверку на благонадежность и адекватность, то в новых сериях свободы действий у него появляется не в пример больше.

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Тем более что домой на каникулы он приезжает не один, а с боевой подругой — обладательницей казахских кровей Айзой, миниатюрной девушкой с небывалой силовой подготовкой. Их преисполненные патриотизма злоключения вновь раз за разом выводят героев на выводят героев и зрителей на размышления о современности, людях и их жизни — но, к счастью, обходится сериал и без нравоучений и философских наставлений, предпочитая им здоровый, вполне народный юмор.

Глубинная Россия в ответ полюбила «Патриота»: сериал хвастает впечатляющими рейтингами — шутка ли, первый сезон проекта посмотрел каждый пятый житель страны. Формула успеха очевидна: юмор здесь не только меткий, но и беззастенчиво популистский, а персонажи напоминают узнаваемые типажи провинциальной жизни не меньше, чем фигурантов классической литературной сатиры. В этом плане комедия о Сане Кучине мгновенно заставляет вспомнить также выходивших на ТНТ «Реальных пацанов», в свое время черпавших вдохновение в реалиях пермского бытья.

«Патриот», впрочем, занимает немного другую нишу. Здесь простой и понятный нарратив про отношения между такими разными жителями глубинки развивается параллельно нарративу почти философскому — незримому сюжету о том, каков на самом деле образ современной России и подходит ли он для слепой, безмерной любви.

Кадр из сериала «Патриот»

Решение о съемках продолжения, что характерно, было принято еще во время эфира первого сезона — тем более, что закончился он на неопределенной ноте. В начале нового сезона Саня Кучин, отпущенный из Академии ФСБ на каникулы, снова дома — опять сидит охранником в магазине «Мечта», вновь гоняет брата Валеру (Алексей Базанов), который нашел новую работу у пылкой грузинской владелицы цветочного магазина, по привычке игнорирует влюбленную в него по уши Катюху (Алена Савастова). И как и в первом сезоне, даже самая проходная бытовая ситуация подается здесь как отдельный, самоценный в своих развитии и мизансцене комедийный скетч.

Кроме той самой страстной грузинки (Манана Гогитидзе), которая называет Валеру исключительно «Валерико», попутно закармливая его восточными лакомствами, в «Патриоте» появляется и еще одна эффектная героиня. Это Айза (Айсылу Азимбаева), «братик» Сани, малышка, способная ушатать любого полицейского — особенно если тот, как персонаж в погонах по кличке Журавлик одержим хинкалями и кутабами. У вышедшей из казахской семьи Айзы в сериале есть даже собственная музыкальная тема — нашумевший хит Манижи Russian Woman. Но куда чаще происхождения героини «Патриот», к счастью, обыгрывает ее социальный статус: как нетрудно предположить, сильная женщина в такой мужской среде, как Академия ФСБ, регулярно дает повод высмеять гендерные стереотипы.

Патриотичному сериалу — патриотичный саундтрек. Заглавной темой сериала остается песня «На дальней станции сойду», которую записала группа The Hatters, эти апологеты разухабистого музыкального а-ля рюс. «Тут все мое, и мы, и мы отсюда родом, и васильки, и я, и тополя» — строчки, примиряющие главного героя с надоевшим ему устройством родного города, которое он никак не может побороть. Действительно, и потерянная во времени и пространстве бабушка, и алкоголик у подъезда, и продавщица в магазине-стекляшке, и гопники на детской площадке — это все свое, родное, которое приходится полюбить черненьким, раз уж исправить не представляется возможным. Собственно, патриот Саня и любит — он русский, и это многое объясняет.