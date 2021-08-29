Актер “Универа” рассказал о проблемах на съемках

Арарат Кещян, исполнивший роль Майкла в популярном сериале, признался в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Мануччи» , что во время работы на проекте его стали раздражать коллеги.

При этом Арарат пояснил, что это вовсе не означает, что между актерами на съемочной площадке были плохие отношения, дело было в длительности сериала. За несколько сезонов, общее количество серий которых более 250, актеры просто успели друг другу надоесть.