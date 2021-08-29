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Актер сериала “Универ” рассказал о проблемах на съемках

Мария Кимакович
1 час назад

Арарат Кещян, исполнивший роль Майкла в популярном сериале, признался в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Мануччи» , что во время работы на проекте его стали раздражать коллеги.

Актер “Универа” рассказал о проблемах на съемках
Фото: Кадр из сериала "Универ. Новая общага"Кадр из сериала "Универ. Новая общага"

При этом Арарат пояснил, что это вовсе не означает, что между актерами на съемочной площадке были плохие отношения, дело было в длительности сериала. За несколько сезонов, общее количество серий которых более 250, актеры просто успели друг другу надоесть.

Я своих коллег видел чаще, чем семью,

— пояснил Кещян.

Единственный настоящий конфликт у Арарата возник с исполнительницей роли Аллочки Гришко Марией Кожевниковой. Кещян отказался раскрывать причину и детали конфликта, отметил лишь, что произошел он из-за разницы в менталитете.

А звезда сериала "Деффчонки" рассказала о нападении.

Сериалы,Мария Кожевникова,
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