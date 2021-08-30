Чем сейчас занимаются звезды сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

В возрасте 50 лет умер актер, журналист и телеведущий Алексей Лагутин. Причиной смерти стала «тяжелая болезнь», об этом сообщается на сайте Одинцовского округа Москвы. Лагутин известен зрителю по роли Чебура в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». По горячим следам «Рамблер» решил узнать, что стало и с другими звездами популярного проекта.

Фото: Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

@lagutintv

Премьера сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» состоялась в апреле 2020 года. По сюжету подросток Санька Рябинин знакомится с соседской девчонкой Женей и попадает в водоворот событий «лихих 90-х», когда казалось, что можно все. Вместе с друзьями Вовкой и Илюшей ему предстоит не только повзрослеть, но и разобраться с жизненными приоритетами. Главные роли в проекте исполнили актеры Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин и Валентина Ляпина. Как позже признавался режиссер проекта Илья Аксенов в одном из интервью, «самые крутые молодые начинающие актеры - это огромная находка для агентов»: «Можно взять почти бесплатно, чтобы потом продавать за бешеные деньги. Что же до тех, с кем я работал, то я верю в каждого, с кем встретился на площадке, они для меня были учителями».

Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

Вот, в каких проектах можно увидеть героев нового поколения.

Егор Губарев

Егор Губарев, он же Санька Рябинин, до проекта «Мир! Дружба! Жвачка» уже успел засветиться в ряде российских сериалов («Отчий берег», Восьмидесятые», «Пассажиры» и другие) и даже исполнил главную роль в фильме «Тайна темной комнаты».

@egor_gubarev27

Егор Абрамов

Для Егора Абрамова роль Вовки в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» стала дебютной. Старт для актера оказался весьма удачным: после он был задействован сразу в нескольких проектах - сериалах «Happy End» и «Подслушано». Появился Абрамов и в эпизодической роли в фильме «Рашн Юг» (2021), правда, картина в прокате провалилась.

@st.abrmv

Федор Рощин

Федор Рощин, он же Илюша, начал свою актерскую карьеру еще в 2013 году – он появился в эпизодической роли в сериале «Ангел или демон». После он снялся в таких проектах, как «Отмена всех ограничений», «Психологини» и «Последствия». В 2020 году состоялась также премьера фильма «Книга жизни» с его участием.

@roshchin.fiodor

Валентина Ляпина

За плечами актрисы уже больше 40 киноработ, среди них: эпизодические роли в сериалах «Воронины», «Закрытая школа», «Взрослые дочери», «Чужая дочь», «Волк» и других. В сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» Ляпина сыграла соседскую девчонку Женю. Сейчас звезда снимается еще в ряде проектов – только в этом году состоится несколько премьер фильмов с ее участием.

@lyapina_valentina

Юра Борисов

Отдельно хочется рассказать о любимчике миллионов - до сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Юра Борисов (экранный Алик) уже успел стать одним из самых востребованных актеров российского кино. Самые популярные фильмы с его участием: «Калашников», «Серебряные коньки», «Красный призрак», «Союз спасения», «Вторжение», «Бык» и другие.