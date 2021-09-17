Советская шахматистка подала в суд на Netflix

Пятикратная чемпионка СССР по шахматам Нона Гаприндашвили подала иск в окружной суд Калифорнии на видеосервис Netflix. Спортсменка потребовала от создателей сериала «Ход королевы» пять миллионов долларов из-за ошибки, сообщает Deadline.

В одном из эпизодов фильма говорится, что Гаприндашвили не играла с мужчинами. На самом деле ее соперниками в разное время были 59 представителей противоположного пола, в том числе десять гроссмейстеров.

«За свою выдающуюся карьеру она [Гаприндашвили] выиграла много чемпионатов, обыграла некоторых из лучших шахматистов мира и стала первой женщиной в истории, получившей статус международного гроссмейстера по шахматам среди мужчин», — заявили адвокаты советской шахматистки в иске.

По их мнению, Netflix «нагло и сознательно лгал» о достижениях Гаприндашвили, чтобы «раздуть драму». «Таким образом, история, которая должна была вдохновить женщин, показывая им девушку, соперничающую с мужчинами на международных соревнованиях, унизила женщину реальную», — отметили защитники.

Кроме того, по данным The Hollywood Reporter, в иске говорится, что Гаприндашвили в сериале назвали представительницей России, а не Грузии. «Netflix назвал Гаприндашвили русской, несмотря на то, что знал, что она грузинка и что грузины пострадали от российского господства, когда они были частью Советского Союза, а затем подверглись запугиванию и вторжению со стороны России», — указали адвокаты.

В ответ на иск официальный представитель Netflix заявил, что уважает Гаприндашвили и ее блестящую карьеру, однако назвал утверждения адвокатов не имеющими оснований.