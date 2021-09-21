После сериала «Кликбейт» вы перестанете знакомиться в Сети

Семьянина Ника Брюэра обвиняют в серьезном преступлении. Правда, близкие узнают об этом из Интернета. "Рамблер" расскажет о новом сериале "Кликбейт".
Когда вы заходите в Интернет, то вряд ли подозреваете увидеть там своего близкого родственника. И вы вряд ли ожидаете увидеть его избитого и держащего плакат, который сообщает всем пользователям о том, что он преследует женщин. Не ожидала такого и сестра главного героя, Пиа.
Девушка сразу поняла, что дела плохи. Брат исчез, а судя по табличкам жить ему осталось не долго. К делу подключается полиция, но чем больше информации о брате узнает сестра, жена и дети, тем хуже становится.
Неужели он и правда был замешан в насилии над другими? Неужели он и правда изменял жене и создавал фейковые аккаунты на сайтах знакомств? Согласитесь, никто из нас не может утверждать, что наверняка знает, чем занимается его супруг дома и на работе, с кем он общается и какие видео смотрит.
Новый сериал от Netflix соответствует всем современным трендам сразу. Здесь и презумпция невиновности, и ужасные журналисты, которым только и надо, что продать новую историю, кибербуллинг, фейкньюс и MeToo. Этот сериал точно отвратит вас от знакомств в Сети, потому что никогда точно не узнаешь, кто находится по ту сторону экрана.
Догадаться, кто главный злодей сериала, невозможно до самой последней серии. Также многих зрителей поразило, что в сюжете отражена ситуация, когда полиция старается поскорее закрыть дело, а не раскрыть его. Мы-то думали, что так происходит только в России, но нет.