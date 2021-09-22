Создатели сериала "Ход королевы" высказались о продолжении

Создатели сериала "Ход королевы", вышедшего на платформе Netflix, высказались о продолжении проекта. Об этом сообщает Deadine.

Фото: Кадр из сериала "Ход королевы" Кадр из сериала "Ход королевы"

Режиссер шоу Скотт Фрэнк заявил, что создатели хотели рассказать определенную историю, что они и сделали. Поэтому продолжения сериала не будет.

«Если мы попытаемся рассказать еще, то испортим то, что уже сделали»

Продюсер "Хода королевы" Уильям Хорберг поддержал своего коллегу и сказал, что не планирует заниматься продолжением проекта. Однако он отметил, что хочет поработать с актрисой Аней Тейлор-Джой, поэтому ищет историю, которую они могли бы рассказать "с той же страстью".