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Создатели сериала "Ход королевы" высказались о продолжении

Мария Каткова
2 часа назад

Создатели сериала "Ход королевы", вышедшего на платформе Netflix, высказались о продолжении проекта. Об этом сообщает Deadine.

Создатели сериала "Ход королевы" высказались о продолжении
Фото: Кадр из сериала "Ход королевы"Кадр из сериала "Ход королевы"

Режиссер шоу Скотт Фрэнк заявил, что создатели хотели рассказать определенную историю, что они и сделали. Поэтому продолжения сериала не будет.

«Если мы попытаемся рассказать еще, то испортим то, что уже сделали»

Продюсер "Хода королевы" Уильям Хорберг поддержал своего коллегу и сказал, что не планирует заниматься продолжением проекта. Однако он отметил, что хочет поработать с актрисой Аней Тейлор-Джой, поэтому ищет историю, которую они могли бы рассказать "с той же страстью".

Мини-сериал "Ход королевы" вышел на Netflix в октября 2020 года. Он рассказывает историю, основанную на одноименном романе Уолтера Тевиса. Проект стал самым успешным мини-сериалом в истории видеосервиса: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. Он завоевал 11 премий "Эмми" и получил два "Золотого глобуса".

Сериалы,Уолтер Тевис,Скотт Фрэнк,Netflix,
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