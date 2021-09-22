Сериалы с эпизодами до 30 минут для тех, кто ничего не успевает

Находитесь в поиске сериала, на который можно переключиться в обеденный перерыв или во время поездки в метро? «Рамблер» собрал проекты с эпизодами до 30 минут, которые смотрятся на одном дыхании.

Фото: Кадр из сериала "Эмили в Париже" Кадр из сериала "Эмили в Париже"

«Шиттс Крик»

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Трогательный сериал о семье миллиардеров, которые разоряются и уезжают жить в небольшую сельскую общину, которую они приобрели несколько лет назад развлечения ради. Проект взял «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия».

Кадр из сериала "Шиттс Крик"

«Эмили в Париже»

История американки Эмили, которая получает предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, завести новых друзей, а также встретить свою любовь. Отметим что, далеко не все оценили очарование сериала – проект вызвал волну критики за то, что показывает французов и их культуру слишком клишированными.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

«Конец этого ***го мира»

Джеймс – 17-летний парень, уверенный в том, что он психопат, Алиса – капризная новенькая девочка в школе. Они заводят подростковый роман и сбегают из дома, чтобы начать поиски отца девушки. Правда, Джеймсу от Алисы тоже кое-что нужно

Кадр из сериала "Конец этого ***го мира"

«Тед Лассо»

В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям. В 2021 году спортивная комедия получила четыре премии «Эмми».

Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Американская домохозяйка»

Действие сериала происходят в городке Вестпорт, штат Коннектикут. Главная героиня Кэти Отто воспитывает троих детей, бросает вызов самым сложным ситуациям и делится своим опытом с другими «мамочками». К тому же за женщиной закреплен статус - вторая самая пышная домохозяйка города. Устраивает ли ее слово «вторая» - Отто решит сама, но какими способами