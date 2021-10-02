Что посмотреть вечером: галлюциногенный триллер с Николь Кидман

Когда традиционные триллеры надоели, а душа требует чего-то нового, на помощь придут "Девять совсем незнакомых людей". "Рамблер" расскажет о безумном сериале с Николь Кидман в главной роли.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Сериал "Девять совсем незнакомых людей" основан на романе писательницы Лианы Мориарти, которая прославилась благодаря экранизации другого своего романа «Большая маленькая ложь». У обеих работ есть общие черты, выдающие почерк автора — психологизм, мистический оттенок, размышления о гранях морали.

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По сюжету в элитный курорт прибывают девять типичных жителей большого города: писательница, бывший спортсмен, блогер, журналист, разведенная женщина, семейная пара и другие. Их объединяет тяжелый период в жизни, кто-то страдает от зависимости, кто-то недавно потерял близкого, а кто-то теряет самого себя.

На протяжении десяти дней за процессом лечения наблюдает директор Маша, которая желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов. Маша родилась в России, строила карьеру, вела не то чтобы праведный образ жизни, а потом потеряла все. Приблизившись к смерти, она начала новый путь и занялась целительством. Однако методы ее лечения, скажем прямо, совсем нетрадиционные.

В последнее время и в действительности стали популярны подобные инициативы. Люди приезжают на ретрит, где у них отнимают все средства связи, чтобы погрузиться в себя и решить свои проблемы. С одной стороны, вас окружает природа и прекрасный отель. С другой, настоящий психологический тренинг, вынести который под силу не каждому.

Сначала сериал кажется забавным и немного пугает, затем история приобретает вес и рассказывает об утрате, отношениях, границах реального и иллюзорного. Авторы сериала абсолютно уверены, что люди могут измениться к лучшему, но лучшее — тоже довольно абстрактно.