Сериалы для тех, кого раздражает каждая мелочь

Домохозяйки расследуют загадочное самоубийство, дьяволу надоедает мучить грешников, а семья миллиардеров переезжает в деревню: у всех свои способы убежать от рутины и расслабиться. «Рамблер» собрал несколько сериалов о том, как еще можно разнообразить свою жизнь.

Фото: Кадр из сериала "Люцифер" Кадр из сериала "Люцифер"

«Удивительная миссис Мейзел»

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События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го и рассказывают о примерной домохозяйке, которая внезапно обнаруживает у себя талант к стендапу. Сериал получил три «Золотых глобуса», а пилотный эпизод проекта стал одним из самых успешных в истории Amazon Video.

Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

«Люцифер»

Заскучавший повелитель ада отправился в Лос-Анджелес, где открыл ночной клуб Lux. Алкоголь, красивые девушки шумные вечеринки – Люцифер наслаждается отпуском, которого у него никогда не было, а заодно помогает местному детективу расследовать загадочные убийства.

Кадр из сериала "Люцифер"

«Отчаянные домохозяйки»

Культовый драматический сериал Марка Черри о четырех современных домохозяйках, которые живут в пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Однако внезапное самоубийство их общей подруги Мэри Элис Янг шокирует женщин и других жителей Вистерия Лейн и заставляет искать разгадку ее смерти. Сериал (8 сезонов) смотрится на одном дыхании и уже точно на время отодвинет личные переживания на второй план.

Кадр из фильма "Отчаянные домохозяйки"

«Шиттс Крик»

Трогательный сериал о семье миллиардеров, которые разоряются и уезжают жить в небольшую сельскую общину, которую они приобрели несколько лет назад развлечения ради. Проект взял «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия».

Кадр из сериала "Шиттс Крик"

«Политик»

Черная комедия от автора «Американской истории ужасов» с Гвинет Пэлтроу в одной из главных ролей. Это история о молодом и амбициозном политике Пейтоне Хобарте, который мечтает стать президентом США, уверенно идет к своей цели, а параллельно с этим пытается справиться с потерей друга, школьными интригами и первой любовью.

Кадр из сериала "Политик"

«Тед Лассо»

В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям. В 2021 году спортивная комедия получила четыре премии «Эмми».

Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Джинни и Джорджия»

Джорджия и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи. В апреле 2021 года сериал продлили на второй сезон.