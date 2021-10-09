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Какие сцены вырезали из окончательной версии «Бригады»

Дарья Амосова
1 час назад

В оригинальной версии телесериала 2002 года отсутствуют четыре коротких эпизода. Создатели добавили вырезанные сцены в коллекционное издание.

Какие сцены вырезали из окончательной версии “Бригады”
Фото: Кадр из сериала "Бригада"Кадр из сериала "Бригада"

Сюжет: Четыре друга детства — Саша Белый, Кос, Пчела, Фил — выросли в одном московском дворе. Сериал рассказывает о десятилетии из жизни простых парней, которые поклялись быть вместе до конца. На фоне разворачивается политическая и социальная жизнь России конца 80-х, 90-х и начала 00-х.

Телесериал выходил с 23 сентября по 17 октября 2002 года. В том же году вышло коллекционное издание на шести дисках.

В коллекционное издание вошли три небольших эпизода, которые вырезали из окончательной версии.

Гипноз Макса

Кадр из сериала «Бригада»

Владимир Каверин по прозвищу Володя-Опер пытался загипнотизировать Макса, телохранителя Белова. Каверин обещает Карельскому, что поможет тому уйти от следствия, так как у него связи в милиции. Макс сможет избежать преследования чеченцев и начать новую жизнь. При этом Каверин водит перед лицом Макса ножом, как бы его гипнотизируя. В конце Володя-Опер говорит, что обратится к Максу со словами «Гаси облик», и тот сделает все, что ему прикажут.

Квартира Каверина

Кадр из сериала «Бригада»

Каверин и Лапшин устраняют друзей Белова, и тот мстит, расстреливая из пулемета квартиру первого. Лапшин спрашивает, почему Каверин не убьет Белова. Тот объясняет, что у коренного населения Канарских островов есть обычай — наказывать не убийцу, а его родственника, чтобы доставить наибольшие страдания.

Саша Белый и Ольга

Кадр из сериала «Бригада»

Белов ночью сидит в особняке, подавленный после смерти друзей. Его жена Ольга подходит, утешает супруга и просит быть сильным.

Кадр из сериала «Бригада»

В другой сцене Саша ухаживает за сыном Ваней: забирает у него пистолет, шутя, что «с детства с пушкой». Оля просит мужа уехать в Калифорнию, на что супруг отвечает, что на родине лучше.

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