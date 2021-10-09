Что посмотреть тем, кому нравятся "Сваты"

"Ивановы-Ивановы", "Воронины" и другие сериалы, рассказывающие о комичных ситуациях в повседневной жизни большой семьи. О том, что посмотреть, если вам нравятся сваты — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Сваты" Кадр из сериала "Сваты"

Премьера украинского сериала "Сваты" состоялась в 2008 году. С тех пор проект стал настолько успешным, что его продлили на семь сезонов, а также выпустили спин-офф, мультфильм и целое телешоу.

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Изначально проект задумывался как двухсерийный телефильм, но его колоссальный успех привел к продолжению. Актеры главных ролей моментально стали популярными и востребованы у многих режиссеров.

Сериал рассказывает о том, как сваты приезжают к своей внучке, но проблема оказывается в том, что ее бабушки и дедушки — совершенно разные люди с разными методами воспитания. В итоге им приходится пройти через абсолютно комичные ситуации, чтобы понять ценность семьи.

"Воронины" (2009)

Кадр из сериала "Воронины"

Российский сериал "Воронины" является одним из самых длинных ситкомов на современном российском телевидении. Первые десять сезонов проекта являются адаптацией американского сериала "Все любят Рэймонда", а после 11 начался самостоятельный сюжет.

Главные герои "Ворониных" — обычная семья. Сын Костя со своей женой Верой живут по соседству от своих родителей и его брата Лени. Однажды Костя решает убрать перегородку между квартирами и объединяет обе квартиры. В итоге родители и его брат решают оказать слишком большое влияние на самостоятельную семью.

В каждой серии они проходят через различные комические бытовые ситуации, но постоянно возвращаются к тому, что семья и поддержка близких — главное, что есть в жизни.

"Ивановы-Ивановы" (2017)

Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"

Комедийный сериал повествует о двух семьях с фамилией Ивановы, только с разными ударениями. Одни — богачи с собственным домом и рысью, их сын обучается в престижной школе, но своим поведением огорчает родителей. Вторая семья живет в деревне в скромном домике, но их сын делает большие успехи в учебе, да еще и помогает родителям зарабатывать на жизнь. Однажды их дом сгорает и семьи узнают о том, что их детей перепутали в роддоме.

Родители не могут прийти к компромиссу и происходит так, что две семьи поселяются в роскошный коттедж Ивановых. Однако не все не так радужно в их жизни и новая большая семья должна привыкать друг к другу.

"Два отца и два сына" (2013)

Кадр из сериала "Два отца и два сына"

Главные герои этого проекта — семья, состоящая из трех человек, сына, отца и дедушки. Главный герой — дедушка, успешный актер, который живет в Москве. К нему из Брянска приезжает его сын со своим внуком. Своего ребенка актер бросил давно, а внука никогда не видел. Мужчина приезжает в Москву, чтобы восстановить свой брак — жена ушла от него в поисках лучшей жизни и карьеры актрисы.

В итоге сын с отцом пытаются ужиться в одной квартире, несмотря на то, что они слишком разные. Главную роль в проекте сыграл Дмитрий Нагиев.

"Мамочки" (2017)

Кадр из сериала "Мамочки"