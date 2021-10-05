Как фанаты отреагировали на тизер приквела «Игры престолов»

Эпичные сцены, Железный трон и мультирасовые актеры — что понравилось и не понравилось поклонникам сериала.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона» Кадр из сериала «Дом дракона»

На официальном канале HBO Max вышел первый тизер «Дома дракона» — предыстории фэнтези-сериала «Игра Престолов» о доме Таргариенов. Съемки сериала начались в апреле 2021 года, премьера намечена на 2022 год. В главных ролях — Пэдди Консидайн («Типа крутые легавые»), Эмма Д’Арси («Искатели правды»), Оливия Кук («Первому игроку приготовиться») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).

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Подписчики официального англоязычного канала HBO остались в восторге от релиза.

@Talking Thrones: «Это превзошло мои ожидания. Не могу дождаться, чтобы снова вернуться в Вестерос! Да воцарится огонь!».

@Merfish: «С нетерпением жду возможности посмотреть это шоу. Не с нетерпением жду, когда все осветят волосы после просмотра».

@Scenic Fights: «Когда я подумал, что я остыл к шоу, HBO затянул меня обратно».

@RedTeamReview: «Не стану лгать, что броня дракона Таргариена выглядит хорошо».

@Magic World: «Железный Трон прямо как в книгах! Я здесь для этого!!!!».

Другие пользователи беспокоились, что съемкам будут руководить продюсеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс — те самые, что создали печально известный 8 сезон сериала.

@The7WorldsGaming: «Я просто надеюсь, что будут снимать не в спешке, как в ужасном прошлом сезоне ИП...».

@All Time: «Я хочу быть в восторге, но последний сезон "Игры престолов" повредил этой франшизе. Буду смотреть с опаской. Надеюсь, все получится великолепно!».

Официального русского перевода тизера пока не было, но некоторые каналы уже выложили переведенный ролик к себе на канал. Мнение русскоязычных фанатов разделилось. Одни утверждают, что темнокожие актеры не подходят под кастинг фэнтези-сериала.

@Александр Батькович: «Я конечно понимаю, что это фентези но Негр таргариен а беловым волосами выглядит комично».

@flame: «Осуждаем, сами знаете за что».

ego vitae: «Перестал смотреть трейлер как только увидел черного таргариена».

Больше всего претензий возникло к актеру, сыгравшего Лорда Корлиса Велариона — знаменитому мореплавателю и политику времен Танца Драконов. Его сыграет британский актер Стив Туссен.

@Неизвестный Герой: «Спасибо (нет) за испорченый дом Веларионов. Сразу видно как „хорошо“ они подошли к работе с каноном».

Максим Усов: «Афро-блондины? Серьезно? Нам хватило эльфов в ведьмак епрст. На кой ляд?».

Другие в восторге от новинки и ждут премьеру, отмечая размах и амбициозность проекта.

@Я есть Грут: «Мурашки по коже».

@сознательный гражданин: «Просто мурашки. Не знаю что сказать. Я в а*** жду с нетерпением».

Я- Васильевна: «Я ждал 12 лет! !В АЗКАБАНЕ !» .

Главное, что порадовало пользователей — герб дома Таргариенов, напоминающий героя русских народных сказок Змея Горыныча.

@Дмитрий Юмакулов: «Горыныч на эмблеме, улыбнуло)».

Точная дата премьеры пока неизвестна.