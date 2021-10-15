Сериалы, которые докажут, что Россия — мистическая страна

Неудачливый телепат принимает предложение миллионера, случайные попутчики отправляются в монастырь за чудом, а смоленские вампиры расследуют убийство людей — «Рамблер» собрал сериалы о тайной стороне российской жизни.

Фото: Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»

«Девять неизвестных»

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Сериал 2006 года, который, впрочем, отлично помнят все зрители, неравнодушные к мистике. Телепат и знаток множества древних языков Мефодий (Егор Бероев) не может извлечь из своих способностей никакой пользы, потому что слишком честен. Тем не менее, ему очень нужны деньги, так как любимая жена больна, ей необходима дорогостоящая операция. В это время он знакомится с британским миллионером русского происхождения Виктором Севидовым (Валентин Гафт), который вплотную интересуется тайнами жизни по ту сторону смерти и готов заплатить любую цену. Мефодий заключает контракт и погружается в водоворот загадочных событий. Он сталкивается с древними артефактами, черными магами, тайными обществами и даже путешествует между реальностями, меняя судьбу всех связанных с ним людей.

Мистика удачно вписана в повседневность, а отличные актерские работы и философский катарсис скрашивают скромный бюджет сериала и примитивные спецэффекты. У сериала до сих пор немало активных фанатов и высокий рейтинг.

«Топи»

Создатель популярного мессенджера Денис (Иван Янковский) умирает от рака. Медики бессильны, но он узнает о монастыре, где случаются настоящие чудеса. Однако приехать туда можно только в компании таких же несчастных людей. В конце концов с ним отправляется Максим (Тихон Жизневский), который устал работать на государственные СМИ и жаждет славы настоящего журналиста, религиозная Соня (Анастасия Крылова), тяжело переживающая смерть сестры, чеченка Эля (Софья Володчинская), убегающая от навязанного семьей жениха и Катя (Екатерина Шпица), которая страдает от того, что ее бросил жених и боится старости. Они приезжают на место назначения, но находят лишь руины и почти заброшенную деревню Топи, где немногочисленные жители явно что-то недоговаривают, а странности происходят на каждом шагу. Почти сразу же команда теряет одного человека, а остальные герои понимают, что просто так покинуть Топи нельзя — дороги в любом направлении ведут обратно в деревню.

Кадр из сериала «Топи»

Сериал Дмитрия Глуховского и Владимира Мирзоева вызвал большой резонанс и бурное обсуждение в соцсетях. Одни нашли в нем политическое высказывание, тонкие аллюзии и великолепную операторскую работу, другие отметили поверхностность героев и слишком противоречивый финал, который не объяснил все загадки.

«Вампиры средней полосы»

В древнем русском городе Смоленске происходит громкое убийство — в березовой роще обнаружены обескровленные тела двух парней. Расследование ведет столичный следователь, однако параллельно убийцу ищет семья настоящих вампиров, мирно живущих рядом с людьми. В клан входят дед Слава (Юрий Стоянов), капитан полиции Анна (Екатерина Кузнецова), врач Жан Иванович (Артём Ткаченко), его бывшая жена Ольга (Ольга Медынич) и легкомысленный блогер Женёк (Глеб Калюжный). Ведь если вампиры не найдут истинного виновника, им всем угрожает опасность — их поведение определяется договором с хранителями, которые не станут церемониться с кровососами. Сериал вызвал одобрительный интерес публики и был продлен на второй сезон.

«Иное»

Еще один старенький сериал, всего на год моложе «Девяти неизвестных». Альманах включает в себя двенадцать самостоятельных историй, в которых обычные люди внезапно ощущают дыхание потусторонних сил. Чаще всего герои поддаются собственным слабостям и проигрывают, но есть исключения. Наряду с проходными историями есть и запоминающиеся. Парень ищет секрет вечной молодости в деревне юных, студенты-медики вступают в клуб самоубийц, а невезучая красотка пытается переманить чужую удачу — так или иначе герои играют в опасные игры с неизвестными силами. Сквозной персонаж всего один — наблюдатель, который в конце комментирует произошедшее.

«Пищеблок»

Вольная экранизация одноименного романа Алексея Иванова. На этот раз мистической дымкой окутано недавнее советское прошлое. Валерка (Пётр Натаров) приезжает в пионерский лагерь «Буревестник» на Волге в олимпийское лето восьмидесятого года. Недавно он потерял брата, который работал пионервожатым в «Буревестнике» и все еще не может оправиться. Так что мысленно Валерка часто с ним разговаривает. Заурядная жизнь советского лагеря меняется, когда начинают пропадать дети. Впрочем, позже они возвращаются, но вскоре Валерка понимает, что они стали вампирами. Мальчик находит союзника, вожатого Игоря (Даниил Вершинин), который не слишком ладит со своими коллегами. Вместе они пытаются дать отпор кровососам и понять, как их можно остановить.

Критики сравнили российский проект с американским сериалом «Очень странные дела», похвалили за общую динамику, но указали на обилие обнаженных сцен. Некоторые посчитали, что явная антисоветская направленность лишь испортила сериал.

Кадр из сериала «Анна-детективъ»

«Анна-детективъ»

Здесь мистические события разворачиваются уже в декорациях конца XIX века. Дочь адвоката Анна Викторовна (Александра Никифорова) с детства видит духов, но лишь с приездом в Затонск сыщика Якова Штольмана (Дмитрий Фрид) начинает понимать, как использовать дар для блага людей. Штольман расследует загадки тихого провинциального городка с помощью логики и здравого смысла, а Анна — общаясь с духами умерших. Но за мелкими и как будто не связанными между собой историями постепенно прорисовывается дело государственной важности, в котором замешана и бывшая возлюбленная Штольмана фрейлина Нина (Елена Полякова), и подозрительный князь Разумовский (Альгис Арлаускас).