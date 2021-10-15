Сериалы о загадочных преступлениях, потрясших весь мир

Внезапная смерть 11 членов семьи из Дели, отель в центре Лос-Анджелеса, из которого бесследно исчезают люди: «Рамблер» собрал документальные сериалы о загадочных преступлениях, которые потрясли весь мир.

Фото: Кадр из сериала "Место преступления: исчезновение в отели «Сесил»" Кадр из сериала "Место преступления: исчезновение в отели «Сесил»"

«Дом тайн: смерть семьи в Бурари»

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Суицид, убийство или что-то другое? Этот документальный сериал изучает жуткие факты и теории о загадочной смерти 11 членов индийской семьи из Дели. Все, от бабушки, которой было около 80 лет, до маленьких детей, ушли из жизни предельно странным способом – их нашли повешенными в собственной квартире, также у всех были завязаны глаза.

Кадр из сериала "Дом тайн: смерть семьи в Бурари"

«Место преступления: исчезновение в отели «Сесил»»

Пристанище серийных убийц и место многих загадочных смертей — отель «Сесил» (его еще называют «отелем смерти») в центре Лос-Анджелеса. Местные жители считают его самой опасной гостиницей в городе и стараются обходить его стороной. Очередной главой в мрачной истории стало загадочное исчезновение студентки Элизы Лэм – ее тело нашли только спустя три недели в одном из водных резервуаров на крыше отеля. По официальной версии, девушка погибла в результате несчастного случая, однако существует и множество других теорий – от вмешательства сверхъестественных сил до приема психотропных веществ.

Кадр из сериала "Место преступления: исчезновение в отели «Сесил»"

«Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана»

Конец 1970-х. Преступник заявляет, что у него несколько личностей и они управляют его поведением. Так начинается процесс, который поразит не только Америку, но и весь мир, а также ляжет в основу многих художественных и документальных фильмов и сериалов.

Кадр из сериала "Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана"

«Джеффри Эпштейн: отвратительный богач»

Скандальный документальный проект о финансисте Джеффри Эпштейне (он дружил с политиками первой величины со всего мира), которого арестовали в 2019 году за торговлю несовершеннолетними. Через месяц он покончил с собой в камере, но многие до сих пор считают, что это было убийство, мол, слишком много громких имен своих клиентов он мог назвать в суде.

Кадр из сериала "Джеффри Эпштейн: отвратительный богач"

«Разговоры с убийцей: записи Теда Банди»

Режиссер Джо Берлингер взял интервью у журналиста Стивена Мишо о его откровенных беседах с «самым красивым убийцей Америки» Банди, когда тот отбывал срок в тюрьме в ожидании казни. Незадолго до смерти преступник признался в 36 убийствах.

Кадр из сериала "Разговоры с убийцей: записи Теда Банди"

«Король тигров: Убийство, хаос и безумие»

История о неуправляемом владельце зоопарка на юге Америки. У него несколько жен, сумасшедший стиль в одежде, а еще много проблем и секретов. В 2019-м его осудили на 22 года лишения свободы за организацию заказного убийства, жестокое обращение с животными и продажу животных исчезающих видов.

Кстати, в первые десять дней проект посмотрели 34 миллиона человек.

Кадр из сериала "Король тигров: убийство, хаос и безумие"

«Исчезновение Мэделин Маккэнн»

Проект рассказывает об исчезновении 3-летней Мэделин Маккэнн, которая пропала без вести во время отдыха со своей семьей в Португалии. Дело было так и не раскрыто, а в числе подозреваемых оказались даже сами родители малышки.