Сериалы Netflix, которые хочется забыть, чтобы посмотреть снова

Пока весь мир сходит с ума по южнокорейскому проекту «Игра в кальмара»: «Рамблер» собрал и другие сериалы Netflix, которые пользуются большой популярностью у зрителей по всему миру.
История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. В программе - неожиданные повороты сюжета, любовь и драма. Сериал держит в напряжении с первых и до последних минут и смотрится на одном дыхании.
В 2018 году испанский сериал стал самым популярным неанглоязычным проектом на платформе Netflix.
Мистический триллер о четырех семьях из маленького немецкого городка, чья размеренная жизнь рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Проект называют немецкими «Очень странными делами» и европейским «Твин Пиксом»!
Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.
Фантастический сериал о мутанте Геральте, который за деньги убивает чудовищ: от оборотней до заколдованных принцесс. В главной роли – Генри Кавилл.
Звезда сериала «Сплетница» Пенн Бэджли в роли скромного продавца книжного магазина, который влюбляется в девушку и начинает ее преследовать. Мимолетное увлечение перерастает в опасную одержимость – теперь парень готов тихо и методично устранять любое препятствие на пути к сердцу избранницы, даже если это препятствие – человек.
Сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам. Когда девочку удочеряют, ее жизнь кардинально меняется, но не ее любовь к настольной игре. В главной роли – бесподобная Аня Тейлор-Джой.
Сериал рассказывает о стеснительном подростке Отисе, который живет со своей мамой – секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис открывает подпольный клуб, чтобы помочь сверстникам с самыми разными неловкими ситуациями, и начинает подслушивать мамины консультации…