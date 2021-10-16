Сериалы Netflix, которые хочется забыть, чтобы посмотреть снова

Пока весь мир сходит с ума по южнокорейскому проекту «Игра в кальмара»: «Рамблер» собрал и другие сериалы Netflix, которые пользуются большой популярностью у зрителей по всему миру.

Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом" Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Бумажный дом»

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История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. В программе - неожиданные повороты сюжета, любовь и драма. Сериал держит в напряжении с первых и до последних минут и смотрится на одном дыхании.

В 2018 году испанский сериал стал самым популярным неанглоязычным проектом на платформе Netflix.

Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Тьма»

Мистический триллер о четырех семьях из маленького немецкого городка, чья размеренная жизнь рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Проект называют немецкими «Очень странными делами» и европейским «Твин Пиксом»!

Кадр из сериала "Тьма"

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Ведьмак»

Фантастический сериал о мутанте Геральте, который за деньги убивает чудовищ: от оборотней до заколдованных принцесс. В главной роли – Генри Кавилл.

Кадр из сериала "Ведьмак"

«Ты»

Звезда сериала «Сплетница» Пенн Бэджли в роли скромного продавца книжного магазина, который влюбляется в девушку и начинает ее преследовать. Мимолетное увлечение перерастает в опасную одержимость – теперь парень готов тихо и методично устранять любое препятствие на пути к сердцу избранницы, даже если это препятствие – человек.

Кадр из сериала "Ты"

«Ход королевы»

Сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам. Когда девочку удочеряют, ее жизнь кардинально меняется, но не ее любовь к настольной игре. В главной роли – бесподобная Аня Тейлор-Джой.

Кадр из сериала "Ход королевы"

«Половое воспитание»

Сериал рассказывает о стеснительном подростке Отисе, который живет со своей мамой – секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис открывает подпольный клуб, чтобы помочь сверстникам с самыми разными неловкими ситуациями, и начинает подслушивать мамины консультации…