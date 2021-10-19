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Названо 100 лучших сериалов XXI века

Диана Товсепова
3 часа назад

Издание BBC Culture провело масштабный опрос мнений кинокритиков и экспертов, чтобы составить список 100 лучших сериалов XXI века.

Названо 100 лучших сериалов XXI века
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"

Согласно опросу, лучшим стал сериал «Прослушка», который транслировался в эфире с 2002 по 2008 год. Второе место занял сериал «Безумцы» об эпохе 1960-х, последний сезон которого вышел в 2015 .

Третье место занял популярный во всем мире ТВ-проект «Во все тяжкие». Четвертая строчка — сериал «Дрянь».

Пятое место занимает сериал «Игра престолов», который, кажется, уже стал культовым, изменив всю индустрию сериалов. Проект располагает многомиллионной фан-базой по всему миру.

На шестом месте оказался мини-сериал «Я могу тебя уничтожить», вышедший на экраны в 2020 году. Седьмая строчка — сериал «Оставленные». Восьмая — ТВ-шоу «Американцы» про советских шпионов, работающих под прикрытием в США.

Британский комедийный сериал «Офис» — на девятом месте. На десятой строчке оказалась драма «Наследники».

В сотню лучших сериалов также вошли «Чернобыль», «Корона», «Черное зеркало», «Шерлок», «Настоящий детектив», «Аббатство Даунтон», «Бумажный город», «Рассказ служанки», «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», «Ганнибал» и другие.

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