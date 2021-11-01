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Объявлена дата выхода сериала «Саня, Газуй!»

Lenta.ru
2 часа назад

Первые эпизоды нового комедийного сериала о гендерных стереотипах «Саня, Газуй!» выйдут 7 ноября на YouTube, Rutube и во «ВКонтакте». Дата выхода объявлена на сайте АНО «Институт развития интернета» (АНО ИРИ).

Объявлена дата выхода сериала «Саня, Газуй!»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В основе сюжета — жизнь девушки по имени Саня, которая устроилась работать мастером в провинциальный автосервис. Несмотря на ее опыт работы автослесарем, она встречается с насмешками и недоверием со стороны коллег, которые не привыкли видеть женщину в подобном месте. Главную роль исполнила Арина Федорова.

«"Саня, Газуй!"» — очень смелый сериал, это вызов современному российскому кино. Настоящие люди, живущие в российской глубинке, возвращаются на экран, раскрывая реальные истории и проблемы, волнующие людей. Работа в жанре драмеди над сериалом для меня стала интересным опытом, будем очень ждать как воспримет сериал зритель», — сказал режиссер Филипп Абрютин.

В съемках принимали участие актер Андрей Федорцов, известный по фильму «Брат», Михаил Богдасаров, снимавшийся в «Майоре Громе», а также Олег Тактаров, Ольга Тумайкина и Сергей Баталов.

Сериалы,Брат,Михаил Богдасаров,Филипп Абрютин,Андрей Федорцов,Сергей Баталов,Ольга Тумайкина,Олег Тактаров,
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