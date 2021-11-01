Объявлена дата выхода сериала «Саня, Газуй!»

Первые эпизоды нового комедийного сериала о гендерных стереотипах «Саня, Газуй!» выйдут 7 ноября на YouTube, Rutube и во «ВКонтакте». Дата выхода объявлена на сайте АНО «Институт развития интернета» (АНО ИРИ).

В основе сюжета — жизнь девушки по имени Саня, которая устроилась работать мастером в провинциальный автосервис. Несмотря на ее опыт работы автослесарем, она встречается с насмешками и недоверием со стороны коллег, которые не привыкли видеть женщину в подобном месте. Главную роль исполнила Арина Федорова.