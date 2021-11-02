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Звезда «Игры престолов» раскрыла подробности съемок постельных сцен

Lenta.ru
2 часа назад

Британская актриса и комедиантка Джемма Уилан, сыгравшая Яру Грейджой в сериале «Игра престолов», раскрыла подробности съемок постельных сцен. Интервью с ней опубликовало издание The Guardian.

Звезда «Игры престолов» раскрыла подробности съемок постельных сцен
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время работы над шоу артистка появилась в двух откровенных эпизодах. В одном из них брат ее героини Теон Грейджой, пока не подозревающий об их родственной связи, едет с Ярой на лошади и засовывает руку ей в штаны. В другой серии персонаж Уилан отправляется в бордель и занимается сексом с девушкой.

По словам актрисы, работа над такими сценами в «Игре престолов» могла превратиться в полный беспорядок, так как создатели сериала просто включали камеру и просили участников съемок сразу же приступать к игре. При этом актеры всегда внимательно относились друг к другу, утверждает Уилан.

«Была сцена в борделе с женщиной, и она была настолько обнажена, что мы с ней вместе проговаривали, где будет находиться камера, как ей будет комфортнее. А режиссер мог просто сказать: "Укуси ее за грудь, шлепни по заднице и вперед!" Но я всегда обсуждала такие моменты с другими актерами», — отметила артистка.

Ранее Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», назвал унизительной работу его коллеги по шоу Эмилии Кларк, игравшей Дейенерис Таргариен. Он назвал ужасным то, через что проходит ее героиня в первом сезоне. Дейенерис выдают замуж за кхала Дрого в исполнении Джейсона Момоа, который насилует героиню в их брачную ночь.

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