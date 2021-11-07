3 самых ожидаемых сериала ноября

Начался последний месяц осени и любители качественных фильмов и сериалов уже знают, чего стоит ждать в ноябре. Лучшие из новинок — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Йеллоустоун" Кадр из сериала "Йеллоустоун"

"Декстер"

Выходит 9-й по счету сезон культового сериала "Декстер". Он называется "Новая кровь" и он примечателен тем, что его сюжет развивается спустя 10 лет после событий предыдущего сезона.

Showtime

Теперь Декстер Могран живет в провинциальном городе Айрон Лейк под другим именем. И хотя Декстер смог подавить свою тягу к убийствам, в городе начинают происходить события, которые могут спровоцировать возвращение его темной стороны.

Премьера: 7 ноября.

"Йеллоустоун"

Четвертый сезон сериала с Кевином Костнером в главной роли также стартует 7 ноября.

Кадр из сериала "Йеллоустоун"

События развернутся в национальном парке Йеллоустоун, где проживает и семья Даттон. У них свое ранчо на границе с парком, именно поэтому земля привлекает внимание индейской резервации и застройщиков.

"Колесо времени"

Одна из самых долгожданных премьер, которая состоится 19 ноября.

Как фанаты творений Джорджа Р. Р. Мартина ждали экранизации по его романам много лет, так и поклонники творчества Роберта Джордана грезили тем, чтобы сериал по циклу его романов "Колесо времени" все-таки увидел свет.