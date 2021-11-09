Сериалы для тех, кто считает свою жизнь пресной

Судмедэксперт вершит собственное правосудие, наследница бизнес-империи воюет с коварной мачехой: «Рамблер» собрал сериалы, которые разнообразят рабочие будни и отвлекут от рутины.

Фото: Кадр из сериала "Острые козырьки" Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Ты»

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История о сталкере-психопате Джо Голдберге (его сыграл звезда оригинальной «Сплетницы» Пенн Бэджли), у которого влюбленность в избранниц граничит с опасной одержимостью. Парень готов тихо и методично устранять любые препятствия на пути к сердцу девушек, даже если эти препятствия – люди. Кстати, сериал продлили уже на четвертый сезон.

Кадр из сериала "Ты"

«Декстер»

Сериал о судмедэксперте из Майами, который в свободное время убивает преступников. Благодаря тому, что его отец был полицейским, он отлично научился скрывать улики. А сами убийства превратились для него в искусство. Кстати, в начале ноября состоялась премьера аж девятого сезона о серийном убийце, который вершит собственное правосудие.

Кадр из сериала "Декстер"

«Девять совсем незнакомых людей»

События мини-сериала (всего 8 эпизодов) разворачиваются в роскошном доме отдыха и рассказывают о девяти обеспеченных жителях современного мегаполиса, приехавших поправить здоровье и разобраться с личными проблемами. Правда, они еще не знают, насколько необычные и жуткие методы лечения здесь используются. Сериал основан на одноименном бестселлере Лианы Мориарти. В главных ролях Николь Кидман, Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон.

Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей"

«Династия»

В центре сюжета - состоятельный Кэррингтоны, владеющие нефтяным бизнесом. Главу семьи волнует прежде всего интересы компании, а его целеустремленная дочь Фэллон планирует в один из дней стать преемницей отца и возглавить компанию. Однако тот внезапно ее шокирует новостью о том, что женится на коллеге, которая, к слову, занимает в компании одну из главных должностей. Между амбициозной наследницей и ее коварной мачехой Кристалл начинается настоящее противостояние.

Кадр из сериала "Династия"

«Острые козырьки»

Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.

Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Наследники»

Логан Рой – влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но для него это будет не так-то и просто. Сначала членам семьи придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть. Ироничная семейная сага получила «Эмми» за лучшую драму.

Кадр из сериала "Наследники"

«Кайфтаун»

Драма о героиновой эпидемии в Америке от продюсера «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймера. Джеки Куинонс работает офицером службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке. Работа скучная, но она старается только ради денег и привилегий. Все меняется, когда в бухте находят труп девушки…