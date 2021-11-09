Что стало с Катей Пушкарёвой из «Не родись красивой»

Помните один из самых популярных сериалов 2006-го года «Не родись красивой»? «Рамблер» решил выяснить, что стало с главными звездами проекта.

Фото: Кадр из сериала "Не родись красивой" Кадр из сериала "Не родись красивой"

Нелли Уварова

Кадр из сериала "Не родись красивой"

Для актрисы роль Кати Пушкаревой стала настоящим прорывом в карьере. После окончания съемок в «Не родись красивой» Уварову стали приглашать на съемки не только в сериалах, но и фильмах. Так, Нелли засветилась в таких проектах, как «Я остаюсь», «Закрытые пространства», «Тяжелый песок», «Последний министр», «Адаптация» и других. Сейчас Уварова замужем за артистом Александром Гришиным, супруги воспитывают троих детей – дочь Ию и сыновей Игната и Андрея. Кстати, познакомилась пара на сцене, играя в одном спектакле – Нелли с 2001 года работает в Российском академическом Молодежном театре.

Григорий Антипенко

Кадр из сериала "Не родись красивой"

Экранный владелец компании «Зималетто» Андрей Жданов на съемках сериала закрутил роман с коллегой по проекту – актрисой Юлией Такшиной. У звезд родились двое сыновей: Иван и Федор. Правда, в 2012 году пара распалась, так и не дойдя до ЗАГСа. В 2013 году Антипенко был зачислен в труппу Театра имени Вахтангова и появился в таких спектаклях, как «Улыбнись нам, Господи» и «Отелло». Также актер активно снимается в сериалах, правда, ни один из них так и не повторил успеха «Не родись красивой».

Юлия Такшина

Кадр из сериала "Не родись красивой"

Роль охотницы на олигархов стала для актрисы дебютной и моментально принесла звезде узнаваемость и славу. Но образ ее экранной героини намертво приклеился к Такшиной, поэтому все последующие роли Юлии выглядят на фоне экранной Виктории Клочковой несколько бледновато.

После расставания с Антипенко их общие дети остались жить с Юлией – актриса редко делится подробностями личной жизни, но иногда все-таки делает исключение и выкладывает фото с подросшими сыновьями.

Петр Красилов

Кадр из сериала "Не родись красивой"

К актеру слава пришла сразу после выхода сериала на экраны: роль легкомысленного бабника и друга Андрея Жданова способствовала его быстрому карьерному росту. После завершения проекта звезду стали приглашать в популярные проекты: так, в 2006 году он стал участником шоу «Танцы на льду», где катался в паре с Оксаной Грищук. После его утвердили на главную роль в спортивной драме «Королева льда».

В 2005 году Красилов женился на актрисе Ирине Шебеко, спустя год у супругов родилась дочь Саша. Сейчас актер сосредоточился на работе в театре.

Ольга Ломоносова

Кадр из сериала "Не родись красивой"

После сериала «Не родись красивой» актриса долго ассоциировалась с расчетливой и холодной бизнесвумен Кирой Воропаевой, однако это не помешало Ломоносовой продолжить сниматься в кино, а также параллельно играть в театре. На личном фронте у звезды тоже все стабильно: Ольга вышла замуж за режиссера Павла Сафонова, с которым воспитывает троих детей: дочерей Варвару и Александру, а также сына Федора.