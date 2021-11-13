Российские сериалы, которые достойны Голливуда

Часто зрители скептически относятся к современной российской киноиндустрии и предпочитают зарубежное кино. Однако российские режиссеры уже давно выпускают сериалы, которые по качеству не уступают работам коллег из Америки. "Рамблер" собрал подборку российских сериалов, которые достойны, если не Голливуда, то показа на Netflix точно.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

"Метод"

кадр из сериала

Родион Меглин — талантливый следователь, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Но выпускница юрфака Есеня становится стажером Меглина. Дело в том, что девушка хочет раскрыть убийство своей матери. Но работа с Меглиным становится для Есени тяжелым испытанием. Возможно, понимание психологии маньяка говорит не столько о профессионализме следователя, сколько о страшных наклонностях.

"Измены"

кадр из сериала

Практически каждый взрослый человек в длительных отношениях в какой-то момент принимает решение — изменять или остаться в семье, работать над отношениями или просто "перетерпеть" нахлынувшую страсть. Героиня сериала "Измены" свой выбор сделала, поэтому у нее есть муж и трое любовников. Сериал очень натурально показывает, что происходит с судьбами и душами людей, которые и которым изменяют.

"Чики"

кадр из сериала