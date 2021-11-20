Что осталось за кадром сериала “Ликвидация”

Сериал “Ликвидация” вышел на экраны 14 лет назад. Однако до сих пор его любят, помнят и пересматривают. Не зря его назвали одним из лучших фильмов начала 21 века. Успех фильма оказался невероятным. Критики ставили “Ликвидацию” в один ряд с фильмом “Место встречи изменить нельзя”. За кадром осталось немало любопытных моментов.

Фото: Кадр из сериала "Ликвидация" Кадр из сериала "Ликвидация"

Поначалу на роль главного героя Гоцмана режиссера Сергей Урсуляк искал особенный типа – лысоватого брутального мачо. Рассматривал в качестве кандидатуры Александра Балуева. Но в итоге утвердил Машкова и не прогадал.

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К этой роли Владимир Машков готовился настолько серьезно, что год прожил в Одессе, общался с милицией и даже местными ворами. Они и обучили Машкова “финтам” при игре в карты.

Говорят, Машков еще и потому хорошо вжился в роль, что у самого в юности было немало криминала. Поступать в театральный из Новосибирска он приехал с поддельной золотой фиксой на переднем зубе.

Светлана Крючкова настолько убедительно играла свою роль, что режиссер увеличил количество сцен с ней. Когда на пробах на Светлану Крючкову надели парик, широкую юбку с фартуком и обули в сандалии, ее не узнал даже собственный сын.

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И ведь никто из зрителей не догадывался, чего стоили актрисе эти съемки. Крючкова в этот год пережила две серьезные операции и клиническую смерть.

Особому одесскому говору киногруппу обучал актер местного театра Леонид Заславский. Он постоянно подкидывал актерам какие-нибудь колоритные фразочки. За помощью обращались и к местному населению. А вот местные жители отплатили съемочной группе воровством. Несколько раз воровали реквизит со съемок, украли велосипед.

Не обошлось и без трагедии. Во время съемок скончался Андрей Краско от сердечного приступа. Актер успел отработать только два съемочных дня. Накануне по мистическому совпадению снимали смерть его героя Фимы. И даже Машков заметил, что как-то все слишком правдоподобно.

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После смерти Краско все сцены с ним пришлось переснимать уже с другим актером, который сыграл Фиму, Сергеем Маковецким. Большинство сцен вырезали, а вот про одну забыли. Это оказались кадры, где убитый Фима лежит спиной к зрителям.

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