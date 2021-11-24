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Еще одну и спать: сериалы, от которых действительно невозможно оторваться

Мира Маркина
1 час назад

Люди начинают слышать предсказания о своей смерти, международный преступник начинает сотрудничать с ФБР: «Рамблер» собрал сериалы, от которых будет не так-то просто оторваться.

Сериалы, от которых действительно невозможно оторваться
Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом"Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Зов ада»

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Южнокорейский проект, которому пророчат колоссальный успех (говорят, с легкостью подвинет «Игру в кальмара»). По сюжету некоторые люди начинают слышать предсказание о своей смерти, и вскоре за ними приходят загадочные существа и утаскивают их в ад. Лидер набирающего популярность культа считает происходящее божественным откровением.

Кадр из сериала "Зов ада"

«Во имя мести»

Еще один южнокорейский сериал (всего 8 эпизодов), который смотрится на одном дыхании. В центре сюжета – старшеклассница Юн Джи-у, 17-й день рождения у которой явно не задался. Из-за криминальной деятельности отца ее преследует полиция, в школе донимают одноклассницы, учителя уже готовы избавиться от неудобной подопечной, а непутевый родитель давно не появлялся дома. Когда встреча все же почти состоялась, его убивают на глазах дочери, и она, раздираемая чувством вины и ненависти, решает отомстить. Расследуя убийство, она просит помощи у влиятельного криминального босса, и по его указанию поступает на службу в полицию.

Кадр из сериала "Во имя мести"

«Бумажный дом»

История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. Человек под псевдонимом Профессор контролирует каждый шаг операции, но идеальный план, который разрабатывался годами, срывается из-за непредсказуемого поведения некоторых членов команды. И когда, кажется, что дерзкое ограбление вот-вот сорвется, главарь преступников находит неочевидный выход из ситуации. Кстати, новые серии проекта выйдут уже 3 декабря 2021 года.

Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Убивая Еву»

Аналитик Ева Поластри начинает охоту на наемную убийцу-психопатку Вилланель. По мере того, как погоня прогрессирует, обе развивают взаимную одержимость…В главных ролях Джоди Комер и Сандра О. Кстати, премьера четвертого и последнего сезона состоится в 2022 году.

Кадр из сериала "Убивая Еву"

«Черный список»

Криминальный триллер о международном преступнике и бывшем правительственном агенте Рэймонде Реддингтоне, который заключает с ФБР выгодную сделку. Он предлагает помощь в поимке самых опасных преступников, но выставляет единственное условие - он будет разговаривать только с Элизабет Кин, новенькой молодой сотрудницей бюро. Власти понимают, что Реддингтон ведет свою игру, но соглашаются на сотрудничество с ним, понимая, насколько ценными сведениями он располагает.

Кадр из сериала "Черный список"

«Чем мы заняты в тени»

Остроумный сериал Тайки Вайтити по мотивам «Реальных упырей» о сварливых вампирах, которые с трудом уживаются в одном доме в современном Нью-Йорке, решают бытовые конфликты, ищут любовь и… свежую кровь, без которой им не прожить.

Кадр из сериала "Чем мы заняты в тени"

«Легион»

Супергеройский сериал по комиксам Marvel о молодом человеке по имени Дэвид Хэллер, которому поставили диагноз – шизофрения. Множественное расстройство личности испортило его отношения с семьей, друзьями и любимой девушкой. Правда, постепенно он выясняет, что картины и голоса, которые он видит и слышит, вполне реальны, а не бред его сумасшедших фантазий. В них таится его огромная сила, которая способна как уничтожить, так и спасти все человечество.

Кадр из сериала "Легион"
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