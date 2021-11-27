«Вызывает стыд»: За что ругают «Сказки Пушкина для взрослых»

В России стартовала премьера провокационного сериала «Сказки Пушкина для взрослых». Его идея заключается в том, что авторы в каждой серии попытались переосмыслить классику через призму современности. «Золотую рыбку» находят на сайте знакомств, а Елисей стал молодежным рэпером. Такое видение пришлось не всем по душе. «Рамблер» рассказывает, что не понравилось зрителям в новом провокационном проекте.

Фото: Кадр из сериала "Сказки Пушкина для взрослых" Кадр из сериала "Сказки Пушкина для взрослых"

Пока что вышло только две серии, но они уже собрали массу негативных и недоумевающих отзывов. В первом эпизоде авторы переосмыслили сказку о золотой рыбке. В качестве старика здесь мужчина из провинциальной семьи, жена которого недовольна жизнью и гонится за славой и богатством. Неожиданно на сайте знакомств он находит женщину, которая готова исполнить все его материальные желания в обмен на плоть. Здесь, как и в классическом исполнении, история ничем хорошим не заканчивается. Второй эпизод рассказывает о злой мачехе, которая пытается устранить свою падчерицу. Казалось бы, классический сюжет сказки, но здесь присутствуют блоги, рэперы и шумные подростковые вечеринки.

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Зрители остались недовольны первыми эпизодами и самой идеей сериала. Русскую классику можно осовременить по-разному, но, по мнению многих комментаторов, здесь авторы выбрали неправильную подачу и пытаются показать классику через гламурные вечеринки, зависимость от социальных сетей и разгульный образ жизни. Однако все это уже устарело и стало пережитком прошлого еще в десятых годах.

"Они пересказывают Пушкина языком ироничного глянца, который бурно расцветал лет 10 назад, но сегодня безнадежно устарел, несмотря на участие молодых звезд типа OG Buda. Все это поначалу вызывает недоумение, а потом стыд, а потом безразличие"

Другие зрители уверены, что сериал сняли слишком далеким от народа. Современные сказки ничему не учат зрителя, а в сюжете нет ни единого персонажа, который бы вызвал симпатию.

"В ваших сказках, нет ни одного персонажа, которому, хоть как-то можно сопереживать. Это снято не про людей, а про каких-то нелюдей и уж точно снято не для людей, а видимо для того, чтобы потешить свое эго в снобской тусовке"

Массовому зрителю идея снять такие сюжеты также показалась пошлой. Люди уверены, что авторы опозорили русскую культуру и классику Пушкина в новом прочтении.