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45 минут назад

Какие сериалы смотреть в декабре

В декабре любителей сериалов ждет долгожданное продолжение "Секса в большом городе" и это далеко не все. Несмотря на то, что год близится к концу, количество интересных проектов не уменьшается. "Рамблер" расскажет под какие сериалы вы сможете уютно провести зимние вечера.

Какие сериалы смотреть в декабре
Фото: Кадр из сериала "И просто так"Кадр из сериала "И просто так"

"И просто так"

Продолжение сериала "Секс в большом городе" расскажет, как сложилась жизнь главных героинь. Кэрри начала заниматься подкастами, Миранда адвокатурой, а Шарлотта все также продолжает создавать семейный уют. Однако зрители не увидят еще одну героиню, Саманту — Ким Кэтролл отказалась участвовать в продолжении проекта. Премьера запланирована на девятое декабря.

"Ведьмак"

Кадр из сериала "Ведьмак"

В основу сериала легло эпическое фэнтези по циклу романов Анджея Сапковского. Во втором сезоне персонаж актера Генри Кавилла посвящает себя защите принцессы Цири. А его возлюбленная Йеннифэр пытается выбраться из плена, в котором ее держит чародейка Фрингилья Вигго. Премьера всех серий проекта состоится 17 декабря.

"Эмили в Париже"

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Героине Лили Коллинз предстоит вновь познать Париж и саму себя, а также, наконец, выяснить отношения со своим соседом и шеф-поваром Габриэлем, в которого она влюбилась еще в первом сезоне. И при всем этом Эмили старается реализовать себя в маркетинговом агентстве. Премьера нового сезона запланирована на 22 декабря.

"Бумажный дом"

Кадр из сериала "Бумажный дом"

Во второй части пятого сезона сериала зрители узнают, чем же закончится второе ограбление Банка Испании преступников в масках Сальвадора Дали, и удастся ли им избежать преследования испанской полиции. Премьера всех серий запланирована на третье декабря.

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