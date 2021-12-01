Какие сериалы смотреть в декабре

В декабре любителей сериалов ждет долгожданное продолжение "Секса в большом городе" и это далеко не все. Несмотря на то, что год близится к концу, количество интересных проектов не уменьшается. "Рамблер" расскажет под какие сериалы вы сможете уютно провести зимние вечера.

Фото: Кадр из сериала "И просто так" Кадр из сериала "И просто так"

"И просто так"

Продолжение сериала "Секс в большом городе" расскажет, как сложилась жизнь главных героинь. Кэрри начала заниматься подкастами, Миранда адвокатурой, а Шарлотта все также продолжает создавать семейный уют. Однако зрители не увидят еще одну героиню, Саманту — Ким Кэтролл отказалась участвовать в продолжении проекта. Премьера запланирована на девятое декабря.

"Ведьмак"

Кадр из сериала "Ведьмак"

В основу сериала легло эпическое фэнтези по циклу романов Анджея Сапковского. Во втором сезоне персонаж актера Генри Кавилла посвящает себя защите принцессы Цири. А его возлюбленная Йеннифэр пытается выбраться из плена, в котором ее держит чародейка Фрингилья Вигго. Премьера всех серий проекта состоится 17 декабря.

"Эмили в Париже"

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Героине Лили Коллинз предстоит вновь познать Париж и саму себя, а также, наконец, выяснить отношения со своим соседом и шеф-поваром Габриэлем, в которого она влюбилась еще в первом сезоне. И при всем этом Эмили старается реализовать себя в маркетинговом агентстве. Премьера нового сезона запланирована на 22 декабря.

"Бумажный дом"

Кадр из сериала "Бумажный дом"