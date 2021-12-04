5 сериалов, которые заменят сеанс у психотерапевта

Не все люди разводятся в кризисные моменты: есть те, кто выбирает иной путь — совместную психотерапию. Именно так поступили герои сериала «Семейный брак». «Рамблер» сделал подборку, которые заменят сеанс у психотерапевта.

Фото: Кадр из сериала «Семейный брак» Кадр из сериала «Семейный брак»

«Семейный брак»

Кадр из сериала «Семейный брак»

Том и Луиза находятся на грани развода. После 15 совместно прожитых лет они переживают серьезный кризис в отношениях. В попытке побороться за свое совместное счастье они решают пойти к семейному психотерапевту. Но параллельно с этим супруги вводят маленький ритуал: каждый раз перед походом к терапевту они встречаются в пабе, чтобы выпить и побеседовать о «наболевшем». Именно во время этих встреч всплывают самые недосказанные и ранящие моменты.

«Половое воспитание»

Отис Милберн — неловкий подросток, который, будучи уже юношей, остается невинным. Его мать Джин — известный сексолог и психолог. Привыкшая говорить с сыном открыто Джин часто смущает парня профессиональными вопросами. Однажды Отис дает дельный совет из практики матери насчет интимных отношений одному из хулиганов школы, который вечно достает его приятеля. С этого момента все больше одноклассников стали обращаться к юноше за помощью в интимной сфере.

«Скажи мне, что любишь меня»

Три пары находятся на разных стадиях отношений и сталкиваются с различными трудностями: Джейми и Уго помолвлены, однако, у них большие проблемы с хранением верности; Кэролин и Палек мечтают о ребенке, а у Кэти и Дэвида нет времени даже на то, чтобы заняться любовью. Все три пары обращаются за помощью к профессионалу — психотерапевту Мэй Фостер.

«Столик в углу»

Кадр из сериала «Столик в углу»

Действия сериала разворачиваются в простой закусочной, где за одним из стоиков сидит загадочный мужчина, выполняющий любые желания. Никто не знает, кто этот человек, но многие обращаются к нему за помощью в решении жизненно важных проблем. После того, как люди оглашают свои желания, таинственный человек поручает им выполнить определенные задания, которые являются, своего рода, расплатой. Каждый вправе выполнять задание или отказаться, исходя из своих моральных качеств и жизненных принципов.

«Пациенты»