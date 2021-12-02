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1 час назад

Сериалы, о которых вы слышали, но так и не посмотрели

Ганнибал Лектер помогает в поимке серийного убийцы, примерная домохозяйка обнаруживает у себя талант к стендапу: «Рамблер» собрал нашумевшие сериалы, которые вы могли до сих пор так и не посмотреть.

Сериалы, о которых вы слышали, но так и не посмотрели
Фото: Кадр из сериала "Ганнибал"Кадр из сериала "Ганнибал"

«Ганнибал»

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Сериал о знаменитом докторе Ганнибале Лектере (его сыграл неподражаемый Мадс Миккельсен), который помогает одаренному профайлеру Уиллу Грэму в поимке серийного убийцы. Вместе они охотятся за коварным преступником, после чего Лектер становится регулярным консультантом Уилла, а также помогает ему справиться с психологической травмой.

Кадр из сериала "Ганнибал"

«Лютер»

Брутальный британский детектив с Идрисом Эльбой в главной роли о выдающемся детективе Джоне Лютере, который использует для поимки опаснейших преступников Лондона нестандартные методы. Правда, его личная жизнь висит на волоске, да и психическое состояние инспектора оставляет желать лучшего…

Кадр из сериала "Лютер"

«Настоящий детектив»

Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Рэйчел МакАдамс, Колин Фарелл, Махершала Али в главных ролях мрачного детектива о запутанных преступлениях. Первый сезон – остросюжетная история о двух напарниках, ищущих серийного убийцу в Луизиане. Второй – рассказ о полицейских, расследующих смерть политика. В третьем – стареющий детектив вспоминает обстоятельства жуткого убийства, произошедшего в 1980 году.

Кадр из сериала "Настоящий детектив"

«Большая маленькая ложь»

На благотворительном школьном балу происходит убийство, но имя жертвы не раскрывается до последнего. Сериал расскажет историю пяти семей, которые загадочным образом связаны с преступлением, и покажет события, предшествующие инциденту. В главных ролях сильнейший актерский состав: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.

«Охотник за разумом»

События в сериале разворачиваются в конце 1970-х. Два агента ФБР опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия текущих дел и предотвращения будущих преступлений. Однако в своей работе специалисты сталкиваются не только с жестокостью и хладнокровием психопатов, но и с непониманием коллег, а также бюрократической системой.

Кадр из сериала "Охотник за разумом"

«Удивительная миссис Мейзел»

События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го и рассказывают о примерной домохозяйке, которая внезапно обнаруживает у себя талант… к стендапу. Проект стал трижды лауреатом «Золотого глобуса» (в том числе как лучший сериал)! Кстати, пилотный эпизод шоу стал одним из самых успешных в истории Amazon Video.

Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

«Призраки дома на холме»

Драматический ужастик от Netflix, события которого разворачиваются в начале 90-х в многодетной семье. Супруги переезжают в старый особняк в лесу, планируя его отремонтировать и выгодно продать, но в первую же ночь сталкиваются с местными «жителями». Кстати, в одной из главных ролей снялась звезда сериала «Ты» Виктория Педретти.

Кадр из сериала "Призраки дома на холме"
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