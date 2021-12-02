Сериалы, о которых вы слышали, но так и не посмотрели

Ганнибал Лектер помогает в поимке серийного убийцы, примерная домохозяйка обнаруживает у себя талант к стендапу: «Рамблер» собрал нашумевшие сериалы, которые вы могли до сих пор так и не посмотреть.

Фото: Кадр из сериала "Ганнибал" Кадр из сериала "Ганнибал"

«Ганнибал»

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Сериал о знаменитом докторе Ганнибале Лектере (его сыграл неподражаемый Мадс Миккельсен), который помогает одаренному профайлеру Уиллу Грэму в поимке серийного убийцы. Вместе они охотятся за коварным преступником, после чего Лектер становится регулярным консультантом Уилла, а также помогает ему справиться с психологической травмой.

«Лютер»

Брутальный британский детектив с Идрисом Эльбой в главной роли о выдающемся детективе Джоне Лютере, который использует для поимки опаснейших преступников Лондона нестандартные методы. Правда, его личная жизнь висит на волоске, да и психическое состояние инспектора оставляет желать лучшего…

Кадр из сериала "Лютер"

«Настоящий детектив»

Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Рэйчел МакАдамс, Колин Фарелл, Махершала Али в главных ролях мрачного детектива о запутанных преступлениях. Первый сезон – остросюжетная история о двух напарниках, ищущих серийного убийцу в Луизиане. Второй – рассказ о полицейских, расследующих смерть политика. В третьем – стареющий детектив вспоминает обстоятельства жуткого убийства, произошедшего в 1980 году.

«Большая маленькая ложь»

На благотворительном школьном балу происходит убийство, но имя жертвы не раскрывается до последнего. Сериал расскажет историю пяти семей, которые загадочным образом связаны с преступлением, и покажет события, предшествующие инциденту. В главных ролях сильнейший актерский состав: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.

«Охотник за разумом»

События в сериале разворачиваются в конце 1970-х. Два агента ФБР опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия текущих дел и предотвращения будущих преступлений. Однако в своей работе специалисты сталкиваются не только с жестокостью и хладнокровием психопатов, но и с непониманием коллег, а также бюрократической системой.

Кадр из сериала "Охотник за разумом"

«Удивительная миссис Мейзел»

События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го и рассказывают о примерной домохозяйке, которая внезапно обнаруживает у себя талант… к стендапу. Проект стал трижды лауреатом «Золотого глобуса» (в том числе как лучший сериал)! Кстати, пилотный эпизод шоу стал одним из самых успешных в истории Amazon Video.

Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

«Призраки дома на холме»

Драматический ужастик от Netflix, события которого разворачиваются в начале 90-х в многодетной семье. Супруги переезжают в старый особняк в лесу, планируя его отремонтировать и выгодно продать, но в первую же ночь сталкиваются с местными «жителями». Кстати, в одной из главных ролей снялась звезда сериала «Ты» Виктория Педретти.