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1 час назад

Netflix выпустит сиквел «Бумажного дома»

Популярный испанский драматический сериал «Бумажный дом» близок к своему завершению, но Netflix не спешит прощаться с героями.

Стриминг заказал производство спин-оффа в центре которого окажется персонаж Берлин. Подробностей сюжета пока не раскрывают, известно лишь то, что сериал выпустят в 2023 году.

Сериал «Бумажный дом» рассказывает историю ограблений от лица одного из членов преступной группы —Токио, роль которой исполняет Урсула Корберо.

Андрес де Фонойоса, он же Берлин и вовсе объявлен в международный розыск, несмотря на это он помогает своему старшему брату организовать дерзкое ограбление Королевского монетного двора Испании.

До этого мы рассказывали о сериалах про ведьм, которые живут среди нас.

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