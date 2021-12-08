Что известно о сериале, который обошел «Игру в кальмара» и «Зов ада»

Осенью 2021 года только и говорили, что о южнокорейских сериалах, которые покорили буквально весь мир. Всего через три дня после премьеры общее время просмотров «Зова ада» превысило 43,4 миллиона часов, а у суперхита «Игра в кальмара» (после которого все и бросились пересматривать дорамы) было 30,4 миллиона часов просмотров за то же время. Теперь же на стриминговом сервисе Netflix появился новый лидер. Что известно о сериале «Королева потока», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Королева потока" Кадр из сериала "Королева потока"

Кадр из сериала "Королева потока"

Премьера колумбийского проекта The Queen of Flow состоялась еще в 2018-м году на телеканале Caracol Televisión. Главная героиня шоу — автор песен Йейми Монтойя, которую подставили и осудили на 25 лет тюрьмы. Спустя 17 лет заключения, ей предлагают сотрудничество с полицией, и она рассматривает это не только как перспективу выйти на свободу, но и как возможность отомстить тем, кто сломал ей жизнь. Во втором сезоне Йейми наслаждается местью, но у нее появляется новый враг. Параллельно развивается любовная линия с парнем, который любил главную героиню и ждал ее все эти годы. У всех эпизодов сериала достаточно высокий рейтинг, однако в топ Netflix проект попал только на этой неделе. Как сообщил Telegram-канал Netflix Russia, пользователи суммарно смотрели шоу в течение 69 миллионов часов, что и позволило ему опередить южнокорейские сериалы.

Кадр из сериала "Королева потока"