7 сериалов, которые должен посмотреть каждый фанат Шерлока Холмса

Джек Потрошитель снова орудует на улицах Лондона, детективы Дании и Швеции объединяются, чтобы расследовать загадочное убийство: «Рамблер» собрал детективные сериалы, которые оценят поклонники Шерлока Холмса.

Фото: Кадр из сериала "Страйк" Кадр из сериала "Страйк"

«Уатчепел» («Современный потрошитель»)

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Молодой инспектор Джозеф Чандлер и его напарник детектив-сержант Рэй Майлс ищут убийц, которые подражают знаменитым преступникам прошлого. Им придется бросить вызов современному Джеку Потрошителю, последователям братьев Крэй и охотникам за ведьмами, но для начала новоиспеченным напарникам предстоит найти общий язык для совместной работы.

Кадр из сериала "Уайтчепел"

«Страйк»

Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений.

«Мост»

По сюжету труп женщины, оставленный ровно на границе между Данией и Швецией, объединяет лучших специалистов полиции обеих стран. Расследование убийства возглавляют шведский детектив Сага Нурен и датский детектив Мартин Руде.

«Лютер»

Брутальный британский детектив с Идрисом Эльбой в главной роли о выдающемся детективе Джоне Лютере, который использует для поимки опаснейших преступников Лондона нестандартные методы. Правда, его личная жизнь висит на волоске, да и психическое состояние инспектора оставляет желать лучшего…

Кадр из сериала "Лютер"

«Настоящий детектив»

Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Рэйчел МакАдамс, Колин Фарелл, Махершала Али в главных ролях мрачного детектива о запутанных преступлениях. Первый сезон – остросюжетная история о двух напарниках, ищущих серийного убийцу в Луизиане. Второй – рассказ о полицейских, расследующих смерть политика. В третьем – стареющий детектив вспоминает обстоятельства жуткого убийства, произошедшего в 1980 году.

«Убийство на пляже»

Образцовый детектив с Дэвидом Теннантом и Оливией Колман, по сюжету которого смерть подростка вскрывает тайны прибрежного городка и сталкивает лбами местную полицейскую и приезжего детектива с репутацией неудачника. Оба твердо намерены решить загадку убийства мальчика.

Кадр из сериала "Убийство на пляже"

«Декстер»

Сериал о судмедэксперте из Майами, который в свободное время убивает преступников, до которых почему-либо не смогла или не захотела добраться полиция. Благодаря тому, что его отец был полицейским, он отлично научился скрывать улики. А сами убийства превратились для него в искусство.