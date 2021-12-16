Сериал провалился: интересные факты о "Бумажном доме"

В начале декабря были выпущены заключительные серии популярного испанского сериала "Бумажный дом", в котором зрителям, наконец, показали, чем же закончится их одно из самых масштабных и громких ограблений в истории. "Рамблер" расскажет несколько интересных фактов о сериале, о которых вы наверняка не слышали.

Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом" Кадр из сериала "Бумажный дом"

Сценарий не был написан заранее

Вы, наверное, удивитесь, но даже актеры не знали о том, что произойдет в следующих сериях. Дело в том, что сценарий для них прописывался прямо во время съемок. Авторы проекта это объяснили тем, что таким образом они могли лучше адаптировать направление серии в случае каких-либо непредвиденных оригинальных идей.

Сериал провалился

Нет, это не ошибка. Сериал действительно сначала оказался провальным. Первый эпизод "Бумажного дома" собрал у экранов более четырех миллионов зрителей, но с каждой серией их количество значительно сокращалось. И тогда проект решил выкупить стриминговый сервис Netflix, что сделало его одним из самых популярных шоу в мире.

Инструкция к ограблению

Авторы сценария "Бумажного дома" провели колоссальную работу, чтобы сделать ограбления, которые были проведены в сериале, максимально реалистичными. Так, для этого они наняли морского инженера, металлургов и многих других специалистов. И этим людям практически удалось создать руководство по ограблению Монетного двора Испании. Но помните, что ограбление — это преступление, поэтому не советуем испытывать удачу.

Вдохновение протестующих