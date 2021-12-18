В тихом омуте: почему все смотрят сериал «Садоводы»

Идеальный сериал на выходные — короткая трагикомедия о семейной паре, которую подозревают в преступлении пятнадцатилетней давности.

Фото: Кадр из сериала «Садоводы» Кадр из сериала «Садоводы»

Факты

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Страна: Британия

Жанр: драма, комедия, криминал

Серии: 4

Время серии: 45-50 мин.

Режиссер: Уилл Шарп («Кошачьи миры Луиса Уэйна», «Шерлок»)

Кадр из сериала «Садоводы»

Почему всем нравится сериал

Шоу имеет рейтинг 97% на кино-сайте Rotten Tomatoes со средним баллом 8,1 из 10. Оценка IMDb — 7,3/10.

Правдоподобность и интрига. Мини-сериал основан на расследовании реального убийства Уильяма и Патрисии Уичерли, которое произошло в графстве Ноттингемшир в 1998 году.

Исход расследования зрители узнают в первых кадрах. В 2014 году родителей Сьюзан Эдвардс нашли закопанными на заднем дворе собственного дома. Пара пролежала в земле 15 лет.

Убийство оказалось шоком для соседей, которые думали, что пара просто переехала. Некоторые до сих пор получали от них открытки.

В убийстве обвинили Сьюзан и ее супруга Кристофера, которые ведут тихую семейную жизнь. Пару приговорили к пожизненному заключению, хотя свою вину они отрицают до сих пор. Что побудило чету Эдвардс на убийство и виновны ли они на самом деле?

Кадр из сериала «Садоводы»

Картинка. По сюжету Сьюзан и Кристофер сошлись благодаря любви к кино: пара коллекционирует вещи, связанные со старыми картинами. Живописные виды Англии и Франции сняты то на пленку, то в черно-белом формате, то кадры становятся зернистыми и состаренными.

«Используется так много разных стилей, но они легко сочетаются друг с другом. Некоторые техники и приемы освещения взяты прямо из театра и из ранних цветных фильмов. Но они действительно работают в этом сочетании старого и нового.

Очень эффективно было переносить персонажей в странные места, чтобы донести монологи через четвертую стену. Надо отдать должное визуальному редактору Элен Пирс Льюис, у которой, должно быть, сильно болела голова во время монтажа», — отзыв с сайта imdb.com.

Игра. Супруг Оливии Коулман Эд Синклер написал сценарий специально для жены: больше никого в главной роли он не рассматривал. Британская актриса показывает свою привычную комедийную сторону, а затем раскрывает драматический талант. Дэвид Тьюлис, известный в роли профессора Люпина из «Гарри Поттера», выглядит как типичный маньяк, но оказывается самым невинным и заботливым человеком в этой истории.