Что стало с детективами агентства "Лунный свет"

Детективный сериал об агентстве, которое возглавила бывшая топ-модель, хорошо знают в России и вспоминают с особой нежностью. Например, поклонники Брюса Уиллиса, для которого роль Дэвида Эддисона была на одной из первых ступенек карьерной лестницы. Об интересных фактах, связанных с сериалом, и о том, как живут сейчас его герои – читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала "Детективное агентство "Лунный свет" Кадр из сериала "Детективное агентство "Лунный свет"

Пять сезонов телешоу транслировались в течение четырех лет (с 1985 по 1989 год). Сериал “Детективное агентство “Лунный свет” считался в то время самым дорогим на телевидении: в среднем стоимость одной серии обходилась создателям в 1,6 миллиона долларов. А причиной тому – сложный сценарий. На съемки одного эпизода могло уйти до двух недель (при “золотом стандарте” в 5-7 дней). Иногда серии просто не успевали отснять, а сценарий дописывался в процессе.

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Это телешоу было уникально еще и потому, что порой его персонажи рушили “четвертую стену” – смотрели в камеру, могли выйти за сцену и показать декорации с места съемок. Пускались в обсуждения своих образов, действий, прописанных в сценарии, поворотов сюжета. Тогда это был в новинку.

Однако успешное шоу закрылось вследствие череды скандалов. Уиллиса после “Крепкого орешка” заметили режиссеры прокатного кино, а Сибилл Шеперд, сыгравшая главную героиню Мэдди Хейс, часто срывала съемки. Актеры спорили.

Брюс Уиллис мог и не стать партнером Шеперд по площадке. Дело в том, что сама Сибилл пыталась утвердить на роль частного детектива Дэвида Эддисона актера-протеже. Но Уиллис покорил всех своей харизмой. Пусть и пришел он на кастинг в последних рядах (всего было отслушано 3000 артистов). Сибилл не скрывала своего негативного отношения к Брюсу. Но, что удивительно, на экране вы не увидите и следа ее ярости.

Для Уиллиса то была работа по совместительству. Но можно сказать, что без нее шансов стать кинозвездой, которой 66-летний актер является сегодня, было бы меньше. С тех пор Брюс Уиллис снялся более чем в 70 фильмах, включая “Криминальное чтиво”, “Армагеддон” и франшизу “Крепкий орешек”.

Сибилл Шеперд вместе с художником по костюмам нашла фишки, которыми ее героиня запомнилась зрителям. Так Мэдди Хейс никогда не появлялась в кадре в принтованной одежде. Ведь настоящая леди и глава серьезной организации должна выглядеть строго и элегантно. Но и не скрывать шикарные природные данные – узкую талию актрисы очень часто подчеркивали широкими ремнями. За роль в сериале Сибилл была удостоена награды “Золотой глобус” в 1987 году.

Сейчас актрисе 71 год, она продолжает играть не только в телешоу, но и в полнометражных фильмах.

Эллис Бисли сыграла Агнес ДиПесто – преданную секретаршу Дэвида, натуру поэтическую, как говорят – “не от мира сего”.

Теперь ей 67 лет. В последнее время о ее актерской карьере известно немного. Но вы можете найти эту талантливую артистку в таких сериалах, как “Готэм” (2014-2019), “Убить скуку” (2009-2011) или “Закон и порядок. Специальный корпус” (1999-...). Еще Эллис активно сотрудничала в сфере озвучивания мультсериалов.

Кертис Армстронг снялся в роли Герберта Виолы, временного сотрудника агентства, который впоследствии стал младшим детективом. И покорил сердце Агнес ДиПесто.

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