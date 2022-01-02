Сериалы, которых хватит на все новогодние праздники

Семь Королевств борются за Железный трон, доктор Ганнибал Лектер помогает одаренному профайлеру в поиске серийного убийцы, судмедэксперт из Майами убивает преступников, до которых почему-либо не смогла или не захотела добраться полиция: «Рамблер» собрал сериалы на любой вкус, которых точно хватит на все новогодние праздники.
Самый масштабный и обсуждаемый сериал 2010-х годов, действия которого происходят в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. По сюжету Семь Королевств борются за Железный трон, параллельно на севере собирается бессмертная армия во главе с Королем Ночи.
Сериал о знаменитом докторе Ганнибале Лектере (его сыграл неподражаемый Мадс Миккельсен), который помогает одаренному профайлеру Уиллу Грэму в поимке серийного убийцы. Вместе они охотятся за коварным преступником, после чего Лектер становится регулярным консультантом Уилла, а также помогает ему справиться с психологической травмой.
Сериал в жанре фэнтези, номинант на «Золотой глобус» в 2016 году, про всевозможных персонажей фольклорных ужасов: вампиров, оборотней, ведьм, живых мертвецов и другую нечисть, живущую в закоулках Лондона. Все они, начиная охоту за человеческими телами и душами, делят Лондон между собой.
Сериал о судмедэксперте из Майами, который в свободное время убивает преступников, до которых почему-либо не смогла или не захотела добраться полиция. Благодаря тому, что его отец был полицейским, он отлично научился скрывать улики. А сами убийства превратились для него в искусство.
Дэниэл Хэрроу - гениальный патологоанатом. С ним сложно общаться, но его выдающиеся профессиональные качества позволяют многим смириться с его странностями. Однако у Хэрроу есть страшный секрет, который грозит вот-вот раскрыться и поставить под угрозу его семью и карьеру.
Готический ретрохоррор по мотивам романа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим» с лауреатом «Оскара» Эдрианом Броуди в роли аристократа Чарльза Буна, который после смерти жены переехал с детьми в дом предков, где ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым родственников.
Черная комедия о бывшем морском пехотинце Барри, который стал никудышным киллером, работающим за копейки. Однажды он отправляется в Лос-Анджелес на очередной заказ и случайно попадает на курсы актерского мастерства. Вдохновившись творческой атмосферой, он решает круто изменить жизнь и стать актером.
Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли – Виола Дэвис.
В центре сюжета - состоятельные Кэррингтоны, владеющие нефтяным бизнесом. Главу семьи волнует прежде всего интересы компании, а его целеустремленная дочь Фэллон планирует в один из дней стать преемницей отца. Однако тот внезапно ее шокирует новостью о том, что женится на коллеге, которая, к слову, занимает в компании одну из главных должностей. Между амбициозной наследницей и ее коварной мачехой Кристалл начинается настоящее противостояние.
Логан Рой – влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но для него это будет не так-то и просто. Сначала членам семьи придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть. Ироничная семейная сага получила «Эмми» за лучшую драму.