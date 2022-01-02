Сериалы, которых хватит на все новогодние праздники

Семь Королевств борются за Железный трон, доктор Ганнибал Лектер помогает одаренному профайлеру в поиске серийного убийцы, судмедэксперт из Майами убивает преступников, до которых почему-либо не смогла или не захотела добраться полиция: «Рамблер» собрал сериалы на любой вкус, которых точно хватит на все новогодние праздники.

Фото: Кадр из сериала "Страшные сказки" Кадр из сериала "Страшные сказки"

«Игра престолов»

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Самый масштабный и обсуждаемый сериал 2010-х годов, действия которого происходят в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. По сюжету Семь Королевств борются за Железный трон, параллельно на севере собирается бессмертная армия во главе с Королем Ночи.

«Ганнибал»

Сериал о знаменитом докторе Ганнибале Лектере (его сыграл неподражаемый Мадс Миккельсен), который помогает одаренному профайлеру Уиллу Грэму в поимке серийного убийцы. Вместе они охотятся за коварным преступником, после чего Лектер становится регулярным консультантом Уилла, а также помогает ему справиться с психологической травмой.

«Страшные сказки»

Сериал в жанре фэнтези, номинант на «Золотой глобус» в 2016 году, про всевозможных персонажей фольклорных ужасов: вампиров, оборотней, ведьм, живых мертвецов и другую нечисть, живущую в закоулках Лондона. Все они, начиная охоту за человеческими телами и душами, делят Лондон между собой.

«Декстер»

Сериал о судмедэксперте из Майами, который в свободное время убивает преступников, до которых почему-либо не смогла или не захотела добраться полиция. Благодаря тому, что его отец был полицейским, он отлично научился скрывать улики. А сами убийства превратились для него в искусство.

Кадр из сериала "Декстер"

«Доктор Хэрроу»

Дэниэл Хэрроу - гениальный патологоанатом. С ним сложно общаться, но его выдающиеся профессиональные качества позволяют многим смириться с его странностями. Однако у Хэрроу есть страшный секрет, который грозит вот-вот раскрыться и поставить под угрозу его семью и карьеру.

«Чепелуэйт»

Готический ретрохоррор по мотивам романа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим» с лауреатом «Оскара» Эдрианом Броуди в роли аристократа Чарльза Буна, который после смерти жены переехал с детьми в дом предков, где ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым родственников.

Кадр из сериала "Чепелуэйт"

«Барри»

Черная комедия о бывшем морском пехотинце Барри, который стал никудышным киллером, работающим за копейки. Однажды он отправляется в Лос-Анджелес на очередной заказ и случайно попадает на курсы актерского мастерства. Вдохновившись творческой атмосферой, он решает круто изменить жизнь и стать актером.

«Как избежать наказание за убийство»

Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли – Виола Дэвис.

Кадр из сериала "Как избежать наказание за убийство"

«Династия»

В центре сюжета - состоятельные Кэррингтоны, владеющие нефтяным бизнесом. Главу семьи волнует прежде всего интересы компании, а его целеустремленная дочь Фэллон планирует в один из дней стать преемницей отца. Однако тот внезапно ее шокирует новостью о том, что женится на коллеге, которая, к слову, занимает в компании одну из главных должностей. Между амбициозной наследницей и ее коварной мачехой Кристалл начинается настоящее противостояние.

Кадр из сериала "Династия"

«Наследники»