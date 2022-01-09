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3 часа назад

Политические сериалы, которые помогут поддержать беседу

Говорят, политика — дело грязное. Эта идея транслируется также во многих популярных кинолентах. «Рамблер» сделал подборку политических сериалов, которые помогут сформировать собственный взгляд на эту отрасль.

Политические сериалы, которые помогут поддержать беседу
Фото: Кадр из сериала «Корона»Кадр из сериала «Корона»

«Клан Кеннеди» (2011)

Кадр из сериала «Клан Кеннеди»

История этого сериала будет вести свой рассказ об одной из самых влиятельных семей за всю историю существования страны США. Сюжет расскажет о семье Кеннеди, каждый член которой был невероятно сильным и демонстрировал этому миру свой потенциал, которого невозможно было найти ни в одной другой семьи в истории этой страны. Центральным персонажем становится именно Эдвард Мур Кеннеди. Главной особенностью этого человека стал сильный дух, что помог не раз возглавлять и поддерживать деятельность семейства.

«Карточный домик» (2013)

Кадр из сериала «Карточный домик»

Главный герой истории служит верой и правдой народу в Демократической партии, но желание должности о обогащения берет свое, он идет не только на сделку с другим человеком, но и с совестью. Конгрессмен лезет из кожи и проворачивает удивительные вещи только бы вытащить Гаррета Уокера в президенты. Пару лет об этом человеке никто и не знал, но главный герой сделал свое дело. Между ними существует договоренность, что если Фрэнк станет президентом, он сделает конгрессмена госсекретарем.

«Абсолютная власть» (2003)

Кадр из сериала «Абсолютная власть»

PR-агентство Чарльза Прентисса и Мартина Мак-Кейба расположено в самом центре Лондона. Это удобно, а главное, солидно. Если контора находится в таком месте, не так уж и важно, чем она занимается. Тем более, что в данном случае имеет место продажа воздуха. С неподражаемым артистизмом дуэт Стивена Фрая и Джона Берда изображает беззастенчивых «комбинаторов» умственного труда, тружеников «черного» пиара и «грязных» политтехнологий.

«Корона» (2016)

Кадр из сериала «Корона»

История правления и жизни королевы Елизаветы второй охватывает период со дня бракосочетания по наше время. Получив корону, после смерти отца, в возрасте двадцати пяти лет молодая девушка взвалила на свои плечи груз ответственности управления страной. После замужества с британским офицером, личная жизнь Елизаветы изменилась. Герцог Эдитбургский всегда был рядом с женой. В течении шести сезонов просматривается влияние короны на характер человека.

Сериалы,Карточный домик,Абсолютная власть,Джон Берд,Елизавета II,Демократическая партия США,
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