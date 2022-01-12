Сериалы, которые нужно начать смотреть уже сегодня

Супружеская пара оказывается в эпицентре расследования двойного убийства, легендарная комедиантка всеми способами пытается перезагрузить свою угасающую карьеру: «Рамблер» собрал классные сериалы, который обязательно нужно посмотреть.

Фото: Кадр из сериала "Наследники" Кадр из сериала "Наследники"

«Наследники»

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Логан Рой – влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но для него это будет не так-то и просто. Сначала членам семьи придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть. Ироничная семейная сага получила «Эмми» за лучшую драму.

«Тед Лассо»

В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям. В 2021 году спортивная комедия получила четыре премии «Эмми».

Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Хитрости»

Легендарная комедиантка Дебора Вэнс все меньше восхищает искушенную публику Лас-Вегаса. Чтобы освежить материал и перезагрузить карьеру угасающей звезды, ей на помощь из Лос-Анджелеса высылают девушку по имени Ава, которая также мечтает об успешной карьере. Женщины становятся друг другу наставницами.

Кадр из сериала "Хитрости"

«Садоводы»

Детективный мини-сериал с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом в главных ролях — они сыграли супружескую пару, которая попадает в эпицентр расследования. По сюжету в саду главных героев находят два трупа, поэтому в какой-то момент подозрение падает на, казалось бы, благопристойных супругов.

Кадр из сериала "Садоводы"

«Девять совсем незнакомых людей»

События мини-сериала (всего 8 эпизодов) разворачиваются в роскошном доме отдыха и рассказывают о девяти обеспеченных жителях современного мегаполиса, приехавших поправить здоровье и разобраться с личными проблемами. Правда, они еще не знают, насколько необычные и жуткие методы лечения здесь используются. Сериал основан на одноименном бестселлере Лианы Мориарти. В главных ролях Николь Кидман, Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон.

Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей"

«Уборщица. История матери-одиночки»

Пронзительная драма о нищете, насилии, отчаянии и воле к жизни. По сюжету мать-одиночка устраивается работать уборщицей, чтобы прокормить ребенка и обеспечить ему лучшее будущее. В главной роли – Маргарет Куэлли. Отметим, проект остался в тени успеха «Игры в кальмара», однако ничуть ему не проигрывает.

Кадр из сериала "Уборщица. История матери-одиночки"

«Каштановый человечек»

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать убийцу, причастного к пропаже ребенка политика. Отметим, что в 2021 году проект назвали «триллером года» и «триумфом скандинавского нуара».