Русская аферистка, о которой Netflix снял сериал

Netflix представил трейлер сериала «Изобретая Анну». Шоу из десяти эпизодов расскажет историю Анны Сорокиной — немецкой мошенницы русского происхождения.

Фото: Кадр из сериала «Изобретая Анну» Кадр из сериала «Изобретая Анну»

В главной роли снялась Джулия Гарнер, лауреат премии «Эмми». Также в сериале появятся Анна Кламски, Ариан Моайед и Лаверн Кокс

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Кто такая Анна Сорокина

Анна Вадимовна Сорокина родилась 23 января 1991 года в Домодедово, Московская область. В 2007 году переехала с родителями в Германию.

В 16 лет Сорокина уезжает учиться в колледж Святого Мартина в США. В 2016-м году Анна переезжает в США, где посещает вечеринки светской элиты и общается с состоятельными людьми. Сорокина представляется Анной Делви наследницей огромного состояния из Германии. Таким образом ей удается останавливаться в роскошных отелях и есть в элитных ресторанах, не платя ни копейки.

@theannadelvey

В 2017 году Сорокина арестована по шести обвинениям в краже услуг. Сумма составила около 275 000 долларов. Анна вину отрицала. Была признана виновной в незаконном получении услуг и хищении в крупных размерах. 12 февраля 2021 года вышла на свободу после слушания о досрочном освобождении.

Реакция на трейлер

Продюсер Шонда Раймс приобрела права на историю Сорокиной и объявила о намерении снять сериал. Гонорар Анны за использование ее истории неизвестен; западные СМИ сообщают, что Сорокина выплатила из него компенсацию потерпевшим размеров в $300 тыс.

Под официальным трейлером сериала на Youtube комментаторы пишут, что с нетерпением ждут историю о русской аферистке.

«Какая же шикарная история! Я до сих пор впечатлён тем, что провернула Сорокина))) Это плохо, но пляяя, это шедеврально. Браво».

«Давно видела разоблачение Анны от мистики, а тут ещё и сериал. Обязательно посмотрю».

«Черт, это выглядит просто шикарно! Выросшая "Сплетница" жду, очень жду!».

«Актриса классная! Посмотрю обязательно)».

«Я видел историю этой девушки. Это безумие, что ей сошло с рук, и уверенность в себе даже после того, как ее арестовали».

«Тот факт, что это была реальная история, сводит с ума! Я был одержим чтением статей о ней».

Премьера сериала состоится 11 февраля.