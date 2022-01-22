Сериалы для тех, кто уже успел устать в новом году

Примерная домохозяйка обнаруживает у себя талант к стендапу, амбициозная наследница семейного бизнеса воюет с коварной мачехой: «Рамблер» собрал легкие сериалы, которые отвлекут вас от рутинных дел и насущных проблем.

Фото: Кадр из сериала "Этерна: Часть первая" Кадр из сериала "Этерна: Часть первая"

«Этерна: Часть первая»

Видео дня

Начало российской фэнтези-саги по романам Веры Камши о законном наследнике престола в изгнании и сыне убитого мятежника, которые вступают в масштабную борьбу за власть и честь. Ради достижения цели и принцу, и сыну бунтаря придется рискнуть самым ценным и сделать главный выбор в своей жизни — пойти предначертанным путем или выступить против самой судьбы.

Кадр из сериала "Этерна: Часть первая"

«Удивительная миссис Мейзел»

События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го и рассказывают о примерной домохозяйке, которая внезапно обнаруживает у себя талант… к стендапу. Проект стал трижды лауреатом «Золотого глобуса» (в том числе как лучший сериал)! Кстати, пилотный эпизод шоу стал одним из самых успешных в истории Amazon Video.

Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

«Династия»

В центре сюжета - состоятельные Кэррингтоны, владеющие нефтяным бизнесом. Главу семьи волнуют прежде всего интересы компании, а его целеустремленная дочь Фэллон планирует в один из дней стать преемницей отца и возглавить компанию. Однако тот внезапно ее шокирует новостью о том, что женится на коллеге, которая, к слову, занимает в компании одну из главных должностей. Между амбициозной наследницей и ее коварной мачехой Кристалл начинается настоящее противостояние.

Кадр из сериала "Династия"

«Бриджертоны»

В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Отчаянные домохозяйки»

Культовый драматический сериал Марка Черри о четырех современных домохозяйках, которые живут в пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Однако внезапное самоубийство их общей подруги Мэри Элис Янг шокирует женщин и других жителей Вистерия Лейн и заставляет искать разгадку ее смерти. Сериал (8 сезонов) смотрится на одном дыхании и уже точно на время отодвинет личные переживания на второй план.

«Джинни и Джорджия»

Джорджия и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Американская домохозяйка»