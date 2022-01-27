Реальные кошмары, которые легли в основу «Американской истории ужасов»

Хоррор-сериал «Американская история ужасов» Райана Мёрфи уже стал современной классикой: «Рамблер» собрал эпизоды из разных сезонов проекта, которые основаны на реальных событиях.

Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов" Кадр из сериала "Американская история ужасов"

«Дом-убийца»

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Сюжет первого сезона сериала крутится вокруг жуткого прошлого и призраков «Дома-убийцы», с которыми сталкиваются его новые владельцы. Настоящая хозяйка знаменитого здания Анджела Окенфолд в интервью изданию TooFab в 2020 году подтвердила, что и в реальной жизни в этом доме с дурной славой происходят странные вещи. «Я знаю, что в этом доме проводили обряд экзорцизма, а еще я знаю, что это не помогло», – призналась женщина.

По словам владелицы особняка, она думала, что это будет «дом мечты», но в первый же день после переезда они с мужем услышали какой-то грохот внизу и даже вызвали полицию. В дальнейшем, как рассказала Анджела, они ощутили присутствие потусторонних сил, а рабочие жаловались на нехорошее предчувствие в подвале.

Кадр из сериала "Американская история ужасов"

Сумасшедший доктор

Прототипом доктора Артура Ардена, появляющегося во втором сезоне, стал нацистский врач Йозеф Менгеле, замучивший до смерти десятки тысяч человек в концлагерях. Миру он известен как «Ангел Смерти из Освенцима». А психиатрическая лечебница, в которой экранный Арден ставил свои эксперименты, была списана с реального заведения в штате Массачусетс, в котором пациенты подвергались жестокому обращению и пыткам электрошоком. Теснота, антисанитария и чудовищные методы лечения врачей превратили это место в настоящий ад.

Кадр из сериала "Американская история ужасов"

Ведьма Мари Лаво

Третий сезон «Американской истории ужасов» рассказывает о ведьмах. Одна из них — древняя вуду-королева Мари Лаво, существовала на самом деле. Она жила в Новом Орлеане между 1820-ми и 1860-ми годами и была самой почитаемой женщиной в округе. Она занималась черной магией под прикрытием парикмахерской точно так же, как и в сериале. Кстати, ее последователи до сих пор приходят к ней на могилу в надежде, что ведьма исполнит их желания.

Это еще не все: этот сезон шоу имеет и другие реальные прототипы. Еще один реальный убийца, который появился в сериале — Дровосек из Нового Орлеана. Он орудовал с мая 1918 года до октября 1919 года. Преступник нападал на своих жертв с топором. Полиция так и не нашла маньяка, который держал в страхе местных жителей.

Кадр из сериала "Американская история ужасов"

Отель с привидениями «Кортес»

На создание мрачного отеля «Кортес» в пятом сезоне сериала шоураннера Райана Мёрфи вдохновила реальная гостиница «Сесил» в центре Лос-Анджелеса, которая со дня открытия как магнитом притягивала преступников, городских сумасшедших и потенциальных самоубийц. За почти 100 лет своего существования она приобрела славу «отеля смерти», ведь в ее стенах свершилось не одно преступление, многие из которых до сих пор так и не раскрыты. Постояльцы частенько жаловались на странные звуки, а кто-то даже признавался, что видел привидений, бродящих по коридорам. Вот, один из необъяснимых инцидентов, который произошел в 2013 году. В одном из водных резервуаров на крыше отеля нашли тело студентки по имени Элиза Лэм, которая незадолго до смерти заселилась в «Сесил». По официальной версии причиной гибели девушки стал несчастный случай, однако существуют и альтернативные теории – от вмешательства паранормальных сил до приема психотропных веществ. Ведь незадолго до исчезновения Лэм попала на видеокамеры гостиницы: на записи она заходит в лифт, начинает нажимать на кнопки, потом резко выбегает из кабины, при этом активно жестикулируя. Однако другие камеры не засекли других людей рядом с еще одной «жертвой отеля смерти».