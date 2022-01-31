7 лучших сериалов о королевских семьях, которые нужно увидеть

Деспотичный монарх жаждет власти за пределами Англии, испанская принцесса пытается отстоять свои права на власть и трон: «Рамблер» собрал лучшие сериалы о королевских семьях, которые никого не оставят равнодушным.

Фото: Кадр из сериала "Корона" Кадр из сериала "Корона"

«Корона» (2016)

Видео дня

Красивая и трогательная ретроспектива истории королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени (история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза прилагается). Проект уже стал семикратным лауреатом «Золотого глобуса».

Кадр из сериала "Корона"

«Великая»

Хулиганский сериал с Эль Фаннинг в роли Екатерины Великой, который рассказывает о юной дочери обедневшего немецкого князя, которая выходит замуж за российского императора Петра III и становится императрицей Екатериной II. Разочаровавшись в царственном супруге, она начинает строить планы, как ей самой обустроить Россию.

«Испанская принцесса»

История об испанской принцессе Екатерине Арагонской, которая отправилась в Лондон, чтобы вступить с принцем Уэльским в брак и тем самым гарантировать союз Испании и Англии против Франции. Правда, вскоре ее жених умирает и, казалось бы, теперь ей не видеть трона и власти. Однако Екатерина заявляет, что теперь готова претендовать на брак с наследным принцем Гарри.

Кадр из сериала "Испанская принцесса"

«Тюдоры»

Костюмированная драма от режиссера «Викингов», которая рассказывает о публичной и тайной жизни представителей династии Тюдоров — противоречивого периода истории Англии. В основном проект сосредоточен на периоде правления короля Генриха VIII, который жаждет занять лидирующее место среди других монархов Европы.

«Пересекая Атлантику»

Норвежская военная драма со звездами сериалов «Твин Пикс» и «Мост». Под обстрелом немецких самолетов вся норвежская королевская семья эвакуируется вместе с парламентом в Швецию, но и там герои подвергаются преследованию. Тогда наследная принцесса Марта и ее дети по приглашению американского правительства поселяются в Белом доме. В это время женщиной увлекается действующий президент США Франклин Рузвельт.

Кадр из сериала "Пересекая Атлантику"

«Члены королевской семьи»

История о вымышленной британской королевской семье в современном Лондоне, которая живет в мире роскоши, позволяющей удовлетворять любые желание каждого из них. Все меняется, когда погибает наследник, и теперь надо готовить в монахи лоботряса. В главных ролях: Элизабет Херли, Уильям Моусли и другие.

Кадр из сериала "Члены королевской семьи"

«Молодые монархи»

По сюжету наследный принц Вильгельм из вымышленной королевской семьи Швеции приспосабливается к жизни в новой престижной школе-интернате. Юноша должен научиться жить под пристальным вниманием со стороны прессы и стараться не испортить репутацию семьи. Но как это сделать, впервые влюбившись?