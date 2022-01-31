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2 часа назад

7 лучших сериалов о королевских семьях, которые нужно увидеть

Деспотичный монарх жаждет власти за пределами Англии, испанская принцесса пытается отстоять свои права на власть и трон: «Рамблер» собрал лучшие сериалы о королевских семьях, которые никого не оставят равнодушным.

7 лучших сериалов о королевских семьях, которые нужно увидеть
Фото: Кадр из сериала "Корона"Кадр из сериала "Корона"

«Корона» (2016)

Видео дня

Красивая и трогательная ретроспектива истории королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени (история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза прилагается). Проект уже стал семикратным лауреатом «Золотого глобуса».

Кадр из сериала "Корона"

«Великая»

Хулиганский сериал с Эль Фаннинг в роли Екатерины Великой, который рассказывает о юной дочери обедневшего немецкого князя, которая выходит замуж за российского императора Петра III и становится императрицей Екатериной II. Разочаровавшись в царственном супруге, она начинает строить планы, как ей самой обустроить Россию.

Кадр из сериала "Великая"

«Испанская принцесса»

История об испанской принцессе Екатерине Арагонской, которая отправилась в Лондон, чтобы вступить с принцем Уэльским в брак и тем самым гарантировать союз Испании и Англии против Франции. Правда, вскоре ее жених умирает и, казалось бы, теперь ей не видеть трона и власти. Однако Екатерина заявляет, что теперь готова претендовать на брак с наследным принцем Гарри.

Кадр из сериала "Испанская принцесса"

«Тюдоры»

Костюмированная драма от режиссера «Викингов», которая рассказывает о публичной и тайной жизни представителей династии Тюдоров — противоречивого периода истории Англии. В основном проект сосредоточен на периоде правления короля Генриха VIII, который жаждет занять лидирующее место среди других монархов Европы.

Кадр из сериала "Тюдоры"

«Пересекая Атлантику»

Норвежская военная драма со звездами сериалов «Твин Пикс» и «Мост». Под обстрелом немецких самолетов вся норвежская королевская семья эвакуируется вместе с парламентом в Швецию, но и там герои подвергаются преследованию. Тогда наследная принцесса Марта и ее дети по приглашению американского правительства поселяются в Белом доме. В это время женщиной увлекается действующий президент США Франклин Рузвельт.

Кадр из сериала "Пересекая Атлантику"

«Члены королевской семьи»

История о вымышленной британской королевской семье в современном Лондоне, которая живет в мире роскоши, позволяющей удовлетворять любые желание каждого из них. Все меняется, когда погибает наследник, и теперь надо готовить в монахи лоботряса. В главных ролях: Элизабет Херли, Уильям Моусли и другие.

Кадр из сериала "Члены королевской семьи"

«Молодые монархи»

По сюжету наследный принц Вильгельм из вымышленной королевской семьи Швеции приспосабливается к жизни в новой престижной школе-интернате. Юноша должен научиться жить под пристальным вниманием со стороны прессы и стараться не испортить репутацию семьи. Но как это сделать, впервые влюбившись?

Кадр из сериала "Молодые монархи"
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