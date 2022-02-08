Netflix создаст еще один проект в России

В пресс-службе стримингового сервиса Netflix появилась информация о том, что четвертым по счету проектом в России станет многосерийный криминальный триллер «Зато».

Сюжет нового сериала развернется в закрытом городе Лобачевск-4. Там пропадает девочка, а журналистке Кристине и милиционеру Дашкину предстоит выяснить, что же произошло с ребенком и кто виноват в случившемся. Авторами сценария выступили Михаил Шприц, Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе. Режиссерское кресло заняла Дарья Жук.

«Много лет обсуждали с Мишей Шприцом возможность совместной работы. С самого начала материал «Зато» был близок мне по духу смыслами, атмосферой, персонажами. Мир этого проекта продолжает исследование многих моих авторских тем — это неординарные сложные герои и, прежде всего, конечно, харизматичная главная героиня, и исследование постсоветского наследия», — цитирует Дарью пресс-служба Netflix.

Однако дата выхода «Зато» будет объявлена позже.

Ранее Netflix анонсировал три российских проекта — сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли, психологическую драму с Александром Петровым и жизнеутверждающую историю «Ничего особенного» о молодом актере-волонтере.