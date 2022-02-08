Netflix создаст еще один проект в России

В пресс-службе стримингового сервиса Netflix появилась информация о том, что четвертым по счету проектом в России станет многосерийный криминальный триллер «Зато».
Сюжет нового сериала развернется в закрытом городе Лобачевск-4. Там пропадает девочка, а журналистке Кристине и милиционеру Дашкину предстоит выяснить, что же произошло с ребенком и кто виноват в случившемся. Авторами сценария выступили Михаил Шприц, Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе. Режиссерское кресло заняла Дарья Жук.
«Много лет обсуждали с Мишей Шприцом возможность совместной работы. С самого начала материал «Зато» был близок мне по духу смыслами, атмосферой, персонажами. Мир этого проекта продолжает исследование многих моих авторских тем — это неординарные сложные герои и, прежде всего, конечно, харизматичная главная героиня, и исследование постсоветского наследия», — цитирует Дарью пресс-служба Netflix.
Уже известен и актерский состав сериала. В главных ролях снимаются Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова, Максим Стоянов, Иван Мулин, Илья Исаев, Илья Маланин, Екатерина Агеева.
Однако дата выхода «Зато» будет объявлена позже.
Ранее Netflix анонсировал три российских проекта — сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли, психологическую драму с Александром Петровым и жизнеутверждающую историю «Ничего особенного» о молодом актере-волонтере.
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