На реальных событиях: сериалы, которые всколыхнули весь мир

Мошенник из Tinder разводил женщин на сотни тысяч долларов, приверженцы теории заговора QAnon уверены, что миром правит тайное общество сатанистов: «Рамблер» собрал документальные сериалы, о которых сейчас говорят все.

Фото: Кадр из сериала "Аферист из Tinder" Кадр из сериала "Аферист из Tinder"

«Аферист из Tinder»

История, основанная на реальных событиях, о мошеннике, который находил через Tinder жертв и разводил их на сотни тысяч долларов, притворяясь богатым и успешным бриллиантовым магнатом. Теперь обманутые люди обдумывают план мести.

Кадр из сериала "Аферист из Tinder"

«Я Джорджина»

Испанский документальный сериал, который рассказывает о Джорджине Родригес, модели, танцовщице и возлюбленной знаменитого футболиста Криштиану Роналду. В проекте девушка вспомнит историю отношений со спортсменом, а он признается, что изначально и не думал, что их роман выльется во что-то серьезное.

Кадр из сериала "Я Джорджина"

«Как стать тираном»

Самые известные диктаторы мира подтверждают своим примером: чтобы держать бразды правления в железном кулаке, амбициозный лидер должен знать, как обрести абсолютную власть. В проект вошли хроники с Иосифом Сталином, Адольфом Гитлером, Ким Ир Сеном, Муаммаром Каддафи, Саддамом Хусейном, Бенито Муссолини и др.

Кадр из сериала "Как стать тираном"

«Q: да грянет буря!»

Документальные сериал об одной из самых диких теорий заговоров, получивший название QAnon. Последователи этого движения уверены, что Америкой (да и всем миром) правит тайное общество сатанистов-педофилов, куда входят лидеры Демократической партии, а также бизнесмены и знаменитости.

Кадр из сериала "Q: да грянет буря!"

«Изобретая Анну»

Это история о жизни Анны Делви, которая в начале 2020-х обманула элиту Манхэттена на сотни тысяч долларов, приотворяясь богатой немецкой наследницей и создателем многомиллионного художественного фонда. В итоге ее приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество, а ее история вышла на страницах New York Magazine – именно на основе статьи «Как Анна Делви обманула нью-йоркскую тусовку» сняли этот проект. Премьера сериала состоится 11 февраля.