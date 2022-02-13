Кадр дня: реальные криминальные авторитеты «Бандитского Петербурга»

Культовый российский сериал "Бандитский Петербург" когда-то приковывал к экранам зрителей по всей стране. Оказывается, за персонажами сериала иногда стояли реальные люди и истории.

Фото: Кадр из сериала "Бандитский Петербург" Кадр из сериала "Бандитский Петербург"

Оказывается, сериал — экранизация романов криминального репортера Андрея Баконина, работающего под псевдонимом Андрей Константинов. Автор романов к тому же возглавлял Агентство журналистских расследований, был исследователем истории криминала и читал лекции на журфаке.

Персонажи сериала были вдохновлены реальными людьми, которых встречал Константинов в своей практике.

Кадр из сериала "Бандитский Петербург"

Одним из них был "Барон", чьим прототипом был реальный вор в законе Юрий Алексеев, по прозвищу Горбатый. Такую кличку он получил, потому как пускал милицию по ложному следу, меняя внешность и имитируя горбатость.

Он был ценителем и знатоком антиквариата и "работал" именно со старыми и очень дорогими "экспонатами". Во время тюремного заключения Горбатый дал интервью Константинову, рассказав о тайнах запасников Эрмитажа. В сериале его сыграл актер Кирилл Лавров.

Еще один реальный персонаж — Виктор Павлович Говоров, по прозвищу Антибиотик. Сценарист списал крестного отца питерского с реального персонажа. Однако, точно неизвестночьим прототипом был Антибиотик.

Кадр из сериала "Бандитский Петербург"

"Прототип Антибиотика был одним из самых серьезных людей в Петербурге, и не назову я его только потому, что дружили с ним и артисты, и чиновники самого высокого ранга…", — рассказывал сам Константинов.