Сериалы для тех, кто так и не попал в Хогвартс

В детстве многие представляли себя избранными, но так и не дождались приглашения в школу волшебства. «Рамблер» собрал сериалы, которые доказывают, что даже взрослый человек однажды может получить заветный пропуск в мир чудес.

Фото: Кадр из сериала «Страшные сказки» Кадр из сериала «Страшные сказки»

«Библиотекари»

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Сериал возник на основе франшизы о приключениях библиотекаря, который является хранителем магических реликвий. Исполнитель главной роли в фильмах Ноа Уайли периодически появляется и в сериале, но в основном сюжет сосредоточен на новой команде библиотекарей.

Итак, эксперт по истории искусств Джейкоб (Кристиан Кейн), математический гений-синестетик Кассандра (Линди Бут) и искусный вор Иезекииль (Джон Харлан Ким) получают приглашение стать сотрудниками магической библиотеки. Всех избранных объединяет тот факт, что они одиночки, изгои даже в собственной семье, хотя и по разным причинам. Помогают им в этой миссии бессмертный смотритель Дженкинс (Джон Ларрокетт) и хранительница Ив Бэрд (Ребекка Ромейн).

Кадр из сериала «Библиотекари»

«Волшебники»

Экранизация одноименного романа Льва Гроссмана. «Волшебники» — это смесь «Гарри Поттера» и «Хроник Нарнии» для повзрослевших детей, утративших детские иллюзии, зато научившихся пить и принимать антидепрессанты. Квентин становится студентом университета волшебства Брейкбиллс, но и там он не может найти себе места, потому что магия — вовсе не панацея от всех бед. И даже сказочная страна Филлори на поверку оказывается опасным местом.

«Гримм»

Детектив Ник Бёркхардт (Дэвид Джинтоли) из Портленда узнает, что является Гриммом — наследником династии охотников на потусторонних существ. Только Гриммы способны увидеть существ в их истинном и обычно непривлекательном облике — для всех остальных они выглядят как обычные люди. Впрочем, спустя время Ник даже заводит друзей среди существ. При этом ему достаточно долго приходится скрывать свою миссию от невесты и напарника. С другой стороны некоторые его коллеги также оказываются необычными созданиями. В эпизодах шести сезонов обычно обыгрываются сказки братьев Гримм, однако в кровавом ключе.

«Страшные сказки»

В викторианском Лондоне встречаются путешественник Малкольм Мюррей (Тимоти Далтон), экстрасенс Ванесса Айвз (Ева Грин), стрелок Итан Чандлер (Джош Хартнетт) и доктор Виктор Франкенштейн (Гарри Трэдэвэй), чтобы найти похищенную дочь Мюррея Мину. В ходе поисков они знакомятся с Дорианом Греем, Ван Хельсингом и другими известными персонажами. Герои должны одолеть силы зла, при том, что в их собственном прошлом скрыто немало темных тайн.

«Однажды в сказке»

Еще одна адаптация сказок для взрослых, хотя мрачность первых сезонов со временем уступила место семейному формату. В день своего рождения одинокую охотницу за головами Эмму Свон (Дженнифер Моррисон) находит ее сын Генри, от которого она отказалась еще в роддоме. Мальчик рассказывает, будто город Сторибрук, где он живет, находится под проклятием Злой королевы. Ну а все горожане — это заколдованные сказочные герои, которые не помнят, кто они на самом деле. Злой королевой Генри считает свою приемную мать. Он же верит, что сама Эмма — дочь Белоснежки и Прекрасного Принца, которой суждено снять проклятие. Эмма не верит в фантазии ребенка и возвращает его приемной матери, однако на некоторое время решает остаться в городе. Ее появление и запускает цепь загадочных событий.

«Чужестранка»