Вышел трейлер сериала по «Властелину колец»

Опубликован первый трейлер грядущего сериала "Властелин колец: кольца власти". Его создали по одноименной вселенной писателя Джона Толкина.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале киностудии Amazon. В ролике показаны хоббиты, эльфы, орки.

Премьера сериала "Властелин колец: кольца власти" предварительно запланирована на 2 сентября 2022. Это шоу будет показано эксклюзивно на Amazon Prime Video.

В первом сезоне телесериала запланировано восемь эпизодов.