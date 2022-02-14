Вышел трейлер сериала по «Властелину колец»

Опубликован первый трейлер грядущего сериала "Властелин колец: кольца власти". Его создали по одноименной вселенной писателя Джона Толкина.
Видео опубликовано на официальном YouTube-канале киностудии Amazon. В ролике показаны хоббиты, эльфы, орки.
Премьера сериала "Властелин колец: кольца власти" предварительно запланирована на 2 сентября 2022. Это шоу будет показано эксклюзивно на Amazon Prime Video.
В первом сезоне телесериала запланировано восемь эпизодов.
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