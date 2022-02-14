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6 часов назад

Вышел трейлер сериала по «Властелину колец»

Стелла Шмель

Опубликован первый трейлер грядущего сериала "Властелин колец: кольца власти". Его создали по одноименной вселенной писателя Джона Толкина.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале киностудии Amazon. В ролике показаны хоббиты, эльфы, орки.

Премьера сериала "Властелин колец: кольца власти" предварительно запланирована на 2 сентября 2022. Это шоу будет показано эксклюзивно на Amazon Prime Video.

В первом сезоне телесериала запланировано восемь эпизодов.

Ранее мы писали, что россияне отреагировали на трейлер "Воланда" с Аугустом Дилем.

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