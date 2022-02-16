Кинопрелюдия: горячие сериалы для двоих, от которых невозможно оторваться

Мать-одиночка налаживает личную жизнь нетрадиционным способом, замужняя женщина пытается сделать выбор между семьей и мимолетным увлечением: «Рамблер» собрал сериалы о любви и страсти, от которых невозможно оторваться.

Фото: Кадр из сериала "Секс/жизнь" Кадр из сериала "Секс/жизнь"

«Миссис Флетчер»

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Звезда «Очень плохих мамочек» Кэтрин Хан исполнила роль матери-одиночки Ив Флетчер, чей единственный сын уехал в колледж. Тут-то она и решает оживить личную жизнь и придумывает себе сексуальное альтер эго. Неожиданно она обнаруживает, что мир скрывает в себе бесконечные возможности для эротических подвигов.

Кадр из сериала "Миссис Флетчер"

«Секс/жизнь»

В центре сюжета – замужняя женщина, мать двоих детей из пригорода, страдающая от недостатка внимания от супруга и постоянно вспоминающая свою бурную холостяцкую жизнь и экс-возлюбленного. Самое интересное происходит, когда муж главной героини случайно читает ее дневник и начинает сходить с ума от ревности, а на горизонте объявляется тот самый бывший. Теперь ей предстоит сделать выбор: страсть или семья?

Кадр из сериала "Секс/жизнь"

«Темное желание»

Альма Соларес – замужняя женщина, решившая провести выходные вдали от дома, во время которых вспыхивает страсть, случается трагедия и возникают сомнения касательно ее близких.

Кадр из сериала "Темное желание"

«Половое воспитание»

Сериал рассказывает о стеснительном подростке Отисе, который живет со своей мамой – секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, школьник открывает подпольный клуб, чтобы помочь сверстникам с самыми разными неловкими ситуациями, и начинает подслушивать мамины консультации…

«Элита»

По сюжету трое подростков из бедных семей попадают в престижную частную школу «Лас Энсинас» и пытаются влиться в местную элитную тусовку. Скандалы, откровенные сцены и даже детективная линия – проект смотрится на одном дыхании.

«Бриджертоны»

В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Эйфория»