Кинопрелюдия: горячие сериалы для двоих, от которых невозможно оторваться

Мать-одиночка налаживает личную жизнь нетрадиционным способом, замужняя женщина пытается сделать выбор между семьей и мимолетным увлечением: «Рамблер» собрал сериалы о любви и страсти, от которых невозможно оторваться.
Звезда «Очень плохих мамочек» Кэтрин Хан исполнила роль матери-одиночки Ив Флетчер, чей единственный сын уехал в колледж. Тут-то она и решает оживить личную жизнь и придумывает себе сексуальное альтер эго. Неожиданно она обнаруживает, что мир скрывает в себе бесконечные возможности для эротических подвигов.
В центре сюжета – замужняя женщина, мать двоих детей из пригорода, страдающая от недостатка внимания от супруга и постоянно вспоминающая свою бурную холостяцкую жизнь и экс-возлюбленного. Самое интересное происходит, когда муж главной героини случайно читает ее дневник и начинает сходить с ума от ревности, а на горизонте объявляется тот самый бывший. Теперь ей предстоит сделать выбор: страсть или семья?
Альма Соларес – замужняя женщина, решившая провести выходные вдали от дома, во время которых вспыхивает страсть, случается трагедия и возникают сомнения касательно ее близких.
Сериал рассказывает о стеснительном подростке Отисе, который живет со своей мамой – секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, школьник открывает подпольный клуб, чтобы помочь сверстникам с самыми разными неловкими ситуациями, и начинает подслушивать мамины консультации…
По сюжету трое подростков из бедных семей попадают в престижную частную школу «Лас Энсинас» и пытаются влиться в местную элитную тусовку. Скандалы, откровенные сцены и даже детективная линия – проект смотрится на одном дыхании.
В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.
Скандальная драма о поколении, которое выросло в интернете. По сюжету 17-летняя Ру, которая провела все лето в реабилитационной клинике после передозировки, возвращается к своим одноклассникам и старым привычкам. Однако появление в городе девушки по имени Джулз становится для Ру шансом вырваться из замкнутого круга.