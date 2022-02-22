Как «Твин Пикс»: сериалы, которые вы будете смотреть с открытым ртом

Детективы ищут убийц, которые подражают знаменитым преступникам прошлого, адвокат учит студентов применять полученные в университете знания, чтобы скрывать их собственные преступления: «Рамблер» собрал детективные сериалы, которые впечатлят вас не меньше, чем легендарный «Твин Пикс».
Молодой инспектор Джозеф Чандлер и его напарник детектив-сержант Рэй Майлс ищут убийц, которые подражают знаменитым преступникам прошлого. Им придется бросить вызов современному Джеку Потрошителю, последователям братьев Крэй и охотникам за ведьмами, но для начала новоиспеченным напарникам предстоит найти общий язык для совместной работы.
Джиллиан Андерсон и Джейми Дорнан в сериале об убийце с идеальной репутацией, который держит в страхе весь Белфаст. Городская полиция никак не может поймать неуловимого маньяка, тогда за дело берется детектив Стелла Гибсон, которая пробует разобраться в этом загадочном мрачном деле.
Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Рэйчел МакАдамс, Колин Фарелл, Махершала Али в главных ролях мрачного детектива о запутанных преступлениях. Первый сезон – остросюжетная история о двух напарниках, ищущих серийного убийцу в Луизиане. Второй – рассказ о полицейских, расследующих смерть политика. В третьем – стареющий детектив вспоминает обстоятельства жуткого убийства, произошедшего в 1980 году.
По сюжету труп женщины, оставленный ровно на границе между Данией и Швецией, объединяет лучших специалистов полиции обеих стран. Расследование убийства возглавляют шведский детектив Сага Нурен и датский детектив Мартин Руде.
Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли непредсказуемого детективного сериала – Виола Дэвис.