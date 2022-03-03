Российские сериалы, которые заставят вас улыбнуться

Провинциальный повар пытается выжить в коллективе столичного ресторана, девушки легкого поведения планируют открыть свой фитнес-клуб: «Рамблер» собрал классные российские сериалы, которые дадут возможность каждому хоть немного выдохнуть.

Фото: Рамблер Рамблер

«Кухня» (2012 – 2016)

Один из лучших и самых популярных российских ситкомов о молодом поваре из провинции, который попадает в адский котел модного столичного ресторана, где действуют свои законы. Вся команда поваров ведь только и ждет промашки новичка, чтобы от души посмеяться».

«Год культуры» (2018 – …)

Комедия с Федором Бондарчуком о нерадивом чиновнике, отправленном в ссылку на кафедру словесности регионального вуза, где ему придется сменить уютное кожаное кресло и просторный кабинет на шаткую табуретку и пыльную аудиторию.

Кадр из сериала "Год культуры"

«Чики» (2020)

Сериал с Ириной Горбачевой в одной из главных ролей рассказывает о «ночных бабочках» в российской глубинке, которые решают завязать с темным прошлым и открыть свой фитнес-клуб. Для них это будет трудно и даже опасно, но точно того стоить.

Кадр из сериала "Чики"

«Мир! Дружба! Жвачка!» (2020 – …)

Криминальная комедийная драма, события которой разворачиваются в 1993-м. 14-летний парень Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью, пока знакомство с одной девчонкой не запускает череду необратимых событий, меняющих все. Сбегая от хулиганов, он угоняет машину местного криминального авторитета и оказывается в эпицентре событий.

Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

«Вампиры средней полосы» (2021 – …)

Один из лучших сериалов прошлого года, события которого разворачиваются в Смоленске. Там уже много веков живут вампиры, которые хотя и позволяют себе охотиться на людей, но все же свято чтут договор, по которому за каждое убийство нужно отдать хранителям на казнь одного из своих. Когда в березовой роще находят обескровленных парней, мирная жизнь древних созданий оказывается под угрозой.