Сериалы для тех, кто хочет поиграть в детектива

Ветеран афганской войны и его помощница расследуют неоднозначные преступления, адвокат учит студентов скрывать их собственные преступления: «Рамблер» собрал детективные сериалы, от которых просто невозможно оторваться.
Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений.
Брутальный британский детектив с Идрисом Эльбой в главной роли о выдающемся детективе Джоне Лютере, который использует для поимки опаснейших преступников Лондона нестандартные методы. Правда, его личная жизнь висит на волоске, да и психическое состояние инспектора оставляет желать лучшего…
Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли непредсказуемого детективного сериала – Виола Дэвис.
Десятисерийный проект HBO по бестселлеру Стивена Кинга. Тренера обвиняют в убийстве мальчика из его команды (отпечатки пальцев указывают на него), но… в момент убийства он находился в 90 километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное…
Британский психологический триллер об одинокой матери, которая заводит роман с незнакомцем в баре, позже оказавшимся ее новым начальником. К тому же женатым. Правда, Луиза не торопится оборвать с ним связь, а вскоре она знакомится и с женой любовника, вместе с тем узнавая о страшных тайнах их брака.
На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.
Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос.