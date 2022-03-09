Сериалы для тех, кто хочет поиграть в детектива

Ветеран афганской войны и его помощница расследуют неоднозначные преступления, адвокат учит студентов скрывать их собственные преступления: «Рамблер» собрал детективные сериалы, от которых просто невозможно оторваться.

Фото: Кадр из сериала "Страйк" Кадр из сериала "Страйк"

«Страйк» (сериал 2017 – …)

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Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений.

«Лютер» (2010 – 2019)

Брутальный британский детектив с Идрисом Эльбой в главной роли о выдающемся детективе Джоне Лютере, который использует для поимки опаснейших преступников Лондона нестандартные методы. Правда, его личная жизнь висит на волоске, да и психическое состояние инспектора оставляет желать лучшего…

Кадр из сериала "Лютер"

«Как избежать наказание за убийство» (2014 – 2020)

Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли непредсказуемого детективного сериала – Виола Дэвис.

Кадр из сериала "Как избежать наказание за убийство"

«Чужак» (2020)

Десятисерийный проект HBO по бестселлеру Стивена Кинга. Тренера обвиняют в убийстве мальчика из его команды (отпечатки пальцев указывают на него), но… в момент убийства он находился в 90 километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное…

Кадр из сериала «Чужак»

«В ее глазах» (2021)

Британский психологический триллер об одинокой матери, которая заводит роман с незнакомцем в баре, позже оказавшимся ее новым начальником. К тому же женатым. Правда, Луиза не торопится оборвать с ним связь, а вскоре она знакомится и с женой любовника, вместе с тем узнавая о страшных тайнах их брака.

Кадр из сериала "В ее глазах"

«Каштановый человечек» (2021)

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Мейр из Исттауна» (2021)

Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос.